Diniz promete: ‘Nunca vai faltar vontade no Vasco’

“Leve” após vencer a primeira neste retorno ao Vasco, o técnico Fernando Diniz deixou um recado à torcida e garantiu que nunca faltará raça aos seus comandados enquanto ele estiver no Cruz-Maltino. Vale lembrar que o treinador foi aplaudido pela torcida.

Diniz, inclusive, garantiu que a mudança de mentalidade e de estilo de jogo já havia começado na derrota para o Lanús por 1 a 0 na última terça-feira (13). Assim, o 3 a 0 sobre o Fortaleza deste sábado (17) veio apenas para consolidar isto.

“De modo geral, lá na Argentina, o time já se dedicou. Era sinal de um time que tinha condições de fazer bons jogos. Para mim, não foi uma surpresa. Foi uma confirmação do que vi nos treinamentos. Fiquei muito feliz com tudo que aconteceu hoje. Tenho convicção do que a torcida fez hoje, ficou até pequeno São Januário. É uma torcida que gosta e resgata a tradição do clube. Vontade nunca vai faltar. Vamos fazer o máximo para o torcedor sair contente como hoje (sábado)”, destacou Diniz.

Falando em estilo, aliás, o técnico brincou com a sua famosa “saidinha”, onde o time faz gol trocando passes desde o goleiro. Diniz disse:

“Aproveitar o momento porque algumas pessoas, quando querem botar pra baixo, falam da saidinha do Diniz. Hoje foi mais um (gol à favor que saiu assim), vai contando. Começou com o Leo Jardim não rifando a bola. Pode fazer 40 gols, mas parece que esquecem. Porque o gol, quando passa na TV, é só a bola entrando”, acrescentou.

Este, aliás, foi o primeiro jogo de Diniz neste retorno ao Vasco em São Januário. Afinal, ele tinha apenas um jogo até aqui: derrota fora de casa para o Lanús (ARG), pela quinta rodada da Sul-Americana. Com a derrota, o Cruz-Maltino deixou a zona de rebaixamento, chegou aos 10 pontos e está em 10º lugar. O Fortaleza, aliás, também está com 10 pontos.

Série de jogos no Rio de Janeiro

O Cruz-Maltino de Diniz agora se prepara para fazer mais quatro jogos no Rio de Janeiro. Dessa forma, recebe o Operário pela Copa do Brasil nesta terça-feira (20). Depois, visita o Fluminense pelo Brasileirão no sábado (24). Por fim, recebe o Melgar pela Sul-Americana e o Bragantino novamente pelo BR nos dias 27 e 31/5.

