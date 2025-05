São Paulo deixa o Grêmio no Z4 e encosta no G6 do Brasileirão

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1, na noite deste sábado (17), no Morumbis, pela rodada 9 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Soberano, com o resultado, vai a 12 pontos. É o nono colocado, a dois do G6 da competição. Já os gaúchos ficam na zona de rebaixamento, com 9, na 17ª colocação. A propósito, o Imortal não venceu o adversário deste fim de semana, fora de casa, desde 2013.

Justiça não cabe no futebol

Vaias e reclamações marcaram o fim da primeira etapa do choque tricolor. O do Sul demorou muito para se encontrar. Ainda assim, saiu em vantagem quando Maia, do São Paulo, falhou. A bola chegou a Monsalve que logo acionou Aravena. Com a bola nos pés, o chileno avançou e venceu Rafael. Antes de bobear, o time da casa era melhor até então. Criava e parecia mais próximo de balançar a rede. Volpi, por exemplo, precisou salvar o Grêmio com menos de um minuto de bola rolando! Mas o futebol não tem lógica. Assim, o Imortal foi para o vestiário com a vitória parcial.

São Paulo, enfim, converte as chances

A insistência do São Paulo foi premiada cedo, com volume e chegada de área. Díaz, de falta, colocou na cabeça de Arboleda. Tudo igual e jogo à feição dos paulistas para a virada. Volpi trabalhou mais uma vez. Mas o Grêmio, quando conseguia, também espatava. Monsalve teve, assim, a bola do jogo e ficou em uma defesa espetacular de Rafael. Quem não faz leva. Camilo derrubou Luciano. Silva foi para a marca da cal e concretizou a virada. Triunfo suado e merecido.

Renda e público

O duelo entre os tricolores registou renda de R$ 1.743.422,00 e público 34.579 presentes.

SÃO PAULO 2×1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data-Hora: 17/5/2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Gols: Aravena, 36’/1ºT (0-1); Arboleda, 3’/2ºT (1-1); Silva, 39’/2ºT (2-1)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Díaz; Alisson, Marcos Antônio (Maia, 8’/1ºT) (Lucca, Intervalo) e Oscar (Bobadilla); Ferreira (Cedric, 41’/2ºT), Silva e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.

GRÊMIO: Volpi; João Pedro (Ronald, 16’/2ºT), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo, 16’/2ºT), Monsalve (Arezo, 40’/2ºT) e Alyson (Pavón, 16’/2ºT); Aravena (Amuzo, 27’/2ºT) e Braithwaite. Técnico: Sidnei Lobo

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartão Amarelo: Maia, Luciano, Oscar (SAO); Villasanti, Jemerson, Dodi, Volpi (GRE)

Cartão Vermelho:

