Dodi coloca a boca no trombone: ‘Sempre erram contra o Grêmio’

Dodi saiu do Morumbis na bronca com a arbitragem - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio saiu na frente do São Paulo, sonhou com um fim de semana mais sereno. Porém, cedeu a virada e vai passar o domingo se lamentando com a derrota, de virada, por 2 a 1. Hora, então, de buscar explicação, ainda neste sábado (17). Para o volante Dodi, a arbitragem da partida, pelo Brasileirão, prejudicou o Imortal ao assinar um pênalti para o adversário quando o score do Morumbis apontava 1 a 1. Após o embate, o cabeça de área colocou a boca no trombone e não teve receio de desabafar.

“O jogo estava equilibrado. Mas o lance da arbitragem nos atrapalhou. Aliás, estão sempre errando contra o Grêmio”, sublinhou o jogador do time gaúcho.

Para Dodi, o Grêmio, no conjunto da obra, fez uma boa partida na capital paulista, apesar do resultado negativo.

“Começamos bem, explorando os contra-ataques. No segundo tempo, tomamos um gol cedo, o que nos prejudicou. Fizemos uma boa partida. Não era para sair daqui com a derrota”, completou o volante.

Na zona de rebaixamento, o Grêmio tem nove pontos e ocupa a 17ª colocação, após sua participação na nona rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. No domingo (25), o Tricolor reencontra a torcida, na Arena, em Porto Alegre, contra o Bahia.

