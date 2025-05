André Silva dedica gol da virada do São Paulo a Luciano

No São Paulo, não há vaidade. Este é o recado que os jogadores do Tricolor Paulista passaram na virada sobre o Grêmio por 2 a 1, neste sábado (17), no Morumbis, pela rodada 9 desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, no lance do pênalti, Luciano desistiu de bater para André Silva se consagrar. É claro que, após o prélio, houve um reconhecimento do autor do gol da virada.

“Luciano pediu a bola e estava pronto para cobrar. Mas, depois, ele me entregou. Somos um grupo. Mostramos, assim, nossa força. Quero dedicar este gol a ele. A união é a nossa marca”, ressaltou André Silva.

Em seguida, o autor do gol se recusou a falar sobre o segredo de suas cobranças. Em contrapartida, analisou, em breves palavras, o confronto contra o Grêmio.

“Sabíamos que seria difícil. Apesar do erro no gol do Grêmio, entregamos um bom futebol. Precisamos, no entanto, ser mais organizados”, lembrou a fera.

Com 12 pontos, o São Paulo é o nono colocado do Campeonato Brasileiro. Pela competição, o time volta a campo no dia 24, próximo sábado, contra o Mirassol, também no Morumbis.

