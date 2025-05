Zubeldía: ‘Agora estamos no baile e temos que bailar’

Treinador do São Paulo, Luis Zubeldía se esquivou de uma pergunta sobre o número de lesionados do Tricolor. Na entrevista coletiva deste sábado (18), no Morumbis, após a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, também não quis opinar sobre se o clube, diante de um elenco curto, deveria ir ao mercado atrás de jogadores.

“Agora estamos no baile e temos que bailar. Não quero falar mais dos lesionados, do elenco ser curto ou não. Estou focado nos jogos até as pausas, com o melhor que temos. Ponto”, encerrou a discussão o treinador argentino.

Na visão do treinador, o São Paulo concretizou uma boa exibição contra o Grêmio. Ele, aliás, usou a estatística para reforçar o seu argumento. O Soberano teve disparos ao gol contra três do Imortal.

“Não sei se nós que estamos muito bem ou eles muito mal. Terminamos sofrendo, mas, nos números frios, fica clara a nossa superioridade. Difícil ter tanta diferença nas estatísticas. Temos, sim, força para buscar mais dois ou três triunfos antes da parada para o Mundial de Clubes”, arrematou Zubeldía.

Com 12 pontos, o São Paulo é o nono colocado do Campeonato Brasileiro. Pela competição, o time volta a campo no dia 24, próximo sábado, contra o Mirassol, também no Morumbis.

