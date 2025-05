Maracanã diz ter respaldo da PM para abertura do Setor C

O Botafogo manifestou “profunda preocupação” com a venda de ingressos para a torcida do Flamengo no Setor C do Maracanã. Afinal, o Glorioso entende que, por motivos de segurança, esta parte do estádio deveria estar fechada. A divisão do embate não é 50% a 50%. Os alvinegros tiveram apenas direito a 5% da carga de ingressos. O Maracanã, enfim, respondeu na noite deste sábado (17). O consórcio que administra o estádio sustenta que a operação do Setor Sul, onde fica a torcida visitante, tem o aval da Polícia Militar. O clássico deste domingo é válido pela rodada 9 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornal, “O Globo”, uma chapa de metal, com uma linha de seguranças com policiais militares, vai separar as torcidas de Flamengo e Botafogo no Setor Sul do Estádio Mário Filho.

O Flamengo, mandante, vai, portanto, manter o setor aberto e isolar a torcida do Botafogo. Esta, por sua vez, ocupará, aliás, a parte próxima às cadeiras cativas da Oeste, com 3 mil lugares.

Os rubro-negros ficam, então, coladas na Leste, com 9 mil lugares. O clube da Gávea retirou 7 mil entradas da Sul para separar, portanto, os simpatizantes dos dois clubes.

Confira, abaixo, a nota oficial do Maracanã

“A FLA-FLU SERVIÇOS S.A., concessionária responsável pela gestão, exploração, operação e manutenção do Complexo Maracanã, informa que o Estádio Jornalista Mário Filho (o “Maracanã”) se encontra plenamente apto a sediar a partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre Flamengo e Botafogo, a ser realizada neste domingo, dia 18 de maio de 2025, em absoluta conformidade com os critérios técnicos, legais e operacionais exigidos pelos órgãos públicos competentes.

Na presente data, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, por meio do comando do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), confirmou, por nota oficial, a regularidade da operação do setor Sul do estádio, com entrada exclusiva pelo Portão C.

Trata-se de modelo amplamente adotado no Maracanã e em diversos estádios espalhados pelo Brasil, já aplicado em inúmeras ocasiões passadas, sempre que há demanda significativa de ingressos por parte da torcida mandante. Essa configuração setorial segue um padrão operacional consolidado, validado pelas autoridades de segurança pública e incorporado à rotina dos grandes jogos disputados no estádio. Não há qualquer novidade, excepcionalidade ou inovação na estratégia adotada — ao contrário, estamos diante de procedimento comum, previsível e rotineiro, utilizado há anos em estrita conformidade com as diretrizes técnicas e legais vigentes”.

500 agentes de segurança no Maracanã

O consórcio prossegue:

“Como parte do plano de segurança integrado, o BEPE mobilizará mais de 500 agentes, com a instalação de bloqueios físicos e adoção de distanciamento tático entre setores, assegurando a organização dos fluxos de entrada e saída dos torcedores, bem como o isolamento adequado da área destinada à torcida visitante.

A operação contará, ainda, com o reforço de unidades especializadas, como o 4º BPM (São Cristóvão), o 6º BPM (Tijuca), o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), o Grupamento Aeromóvel (GAM), a RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) e o Regimento de Polícia Montada (RPMont). Essas forças atuarão de forma coordenada no interior e no entorno do estádio, além das principais vias de acesso, estações de transporte público e demais pontos estratégicos da região.

A FLA-FLU SERVIÇOS S.A. reafirma seu compromisso com a excelência na gestão do Maracanã, tendo como premissas inegociáveis a legalidade, a boa-fé, a segurança dos torcedores e a proteção do patrimônio público sob sua responsabilidade. O Maracanã é uma arena de padrão internacional, plenamente apta a receber eventos de alta complexidade, como demonstram os históricos jogos da Copa do Mundo FIFA, Copa América, Jogos Olímpicos e diversas finais de competições nacionais e continentais”.

