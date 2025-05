Jair e David Ricardo, do Botafogo, são colocados à prova em clássico

Jair e David Ricardo receberam uma missão ingrata em 2025. Caras novas no elenco do Botafogo, os zagueiros entraram no lugar de Bastos e Barboza, presentes nas seleções do Brasileirão e Libertadores de 2024. Qualquer leigo cravaria, de antemão, que os jovens entraram em uma fria. Mas os garotos conseguiram, mesmo com pouco entrosamento, minimizar a ausência da dupla “BB”. Neste domingo (18), às 18h30, no Maracanã, eles têm, agora, a missão de parar o ataque do Flamengo, pela rodada 9 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Juntos, Jair e David Ricardo iniciaram como titular em apenas cinco compromissos (Mineiro, Bahia, Carabobo, Internacional e Estudiantes). Venceram três partidas e perderam duas. Entretanto, o desempenho e a personalidade dos garotos chamaram muito mais a atenção da torcida, comissão técnica e crônica esportiva.

“São dois meninos. Não peço o CPF de ninguém para jogar. Pela juventude, eles erram. E terá o dia em que vão errar. Aliás, vão dar, de asneira, até um gol. Teremos que dar um desconto. Se isso acontecer, não esquecerei tudo o que foi feito. O Jair, em especial, que atuou mais. Eles substituem uma zaga de peso. Você olha e a equipe é pouco, ou nada, vazada. Estão se entendendo. É preciso valorizar o treinador, o corpo técnico e o scout que os trouxe. Estou tranquilíssimo em relação a eles. Pela idade que têm, o rendimento tem sido de grande qualidade”, colocou o técnico do Botafogo, Renato Paiva.

Os novos xerifes do Botafogo

Caçula da dupla, Jair, ex-Santos, tem apenas 20 anos. Com passagem pela Seleção Brasileira sub-20, o xerife foi titular em 19 das 20 partidas do Peixe no título da Série B de 2024. Por ele, o Botafogo cedeu o centroavante Tiquinho ao Alvinegro Praiano e ainda depositou R$ 70 milhões na conta dos paulistas.

David Ricardo, por sua vez, tem 22 anos e veio do Ceará. Por ele, o Botafogo gastou R$ 10,8 milhões. De quarta opção, hoje ele é titular.

“Se falar que é fácil substituí-los, vou estar mentido. Mas o Jair é outro grande jogador. Nos completamos, fazemos nosso papel e estamos dando conta do recado. Para continuar assim, só com trabalho, trabalho e trabalho”, resumiu David Ricardo, ao Jogada10, após a vitória do Botafogo sobre o Estudiantes por 3 a 2, pela Libertadores, na última quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos.

E a dupla ‘BB’?

O técnico Renato Paiva não tem previsão de contar com Bastos e Barboza. O Palanca teve uma lesão grave no joelho esquerdo. Já Barboza sofreu uma lesão muscular no início deste mês. O Botafogo não divulga datas para o retorno dos atletas.

Com Paiva, a melhor dupla de zaga da América do Sul e do Brasil atuou somente na vitória sobre o Novorizontino por 3 a 1, em abril, em amistoso, no Estádio Nilton Santos. Na ocasião, Bastos saiu de campo lesionado. Atualmente, o angolano realiza trabalhos fisioterápicos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.