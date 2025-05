Flamengo x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Depois de vitórias importantes pela Copa Libertadores no meio de semana, Flamengo e Botafogo fazem clássico neste domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro está na vice-liderança da competição, com 17 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Do outro lado, o Glorioso ocupa a nona posição, com 11 pontos, e quer encerrar irregularidade no torneio.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha o clássico, ao vivo, a partir de 14h30. Confirmado na narração, Cesar Tavares é o locutor ideal para o clássico. Thiago Hugolini vai acompanhá-lo com sua imensa precisão nos comentários. A reportagem não poderia ficar com outro jornalista. Christopher Henrique vai enriquecer a transmissão contando detalhes exclusivos das equipes. Que trio!

