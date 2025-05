Bragantino x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

RB Bragantino e Palmeiras fazem, neste domingo (18), um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30, pela nona rodada do torneio de pontos corridos. O Verdão lidera a competição até aqui com 19 pontos e vem empolgado após vencer o clássico contra o São Paulo e garantir a liderança geral da Libertadores. Já o Massa Bruta quer manter o bom momento na competição. Afinal, está na terceira colocação e vem de seis jogos sem perder, sendo cinco vitórias neste período.

