Cruzeiro x Atlético, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), o Cruzeiro recebe o Atlético-MG, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Cabuloso ocupa a quarta posição, com 16 pontos e, com três de diferença para o líder Palmeiras, quer encostar no topo da tabela. Já o Galo tem doze pontos na sétima colocação e visa o G6 da tabela. Confira as principais informações do clássico que teve todos os ingressos esgotados.

A Voz do Esporte, obviamente, acompanha o clássico, ao vivo, a partir de 19h. Christian Rafael, camisa 10 da transmissão, narra a partida. Ele terá o suporte de Pedro Fut nos comentários e Raphael Almeida na reportagem.

