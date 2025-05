Brasileiro foi o pivô de caso grave de manipulação na Argentina em 2024; Vídeo

O escândalo de manipulação de apostas envolvendo quatro jogadores brasileiros do El Porvenir, da Argentina, trouxe à baila mais um caso tendo como pano de fundo o mesmo assunto e com a participação de outro atleta brasileiro. Em 2024, o zagueiro Uirá Marques foi o pivô de um episódio grave, que resultou na investigação de dezenas de pessoas e que até hoje corre na Justiça.

Uirá tem 31 anos e começou a carreira no Angra dos Reis (RJ). Seguiu para o Goytacaz (RJ) e depois rodou por clubes da Bósnia, Qatar e Argentina. Em 2024, ele assinou com o Atenas de Río Cuarto para jogar o Torneio Federal A, o equivalente à Terceira Divisão do futebol argentino.

Atuação chamou a atenção das autoridades

No dia 29 de setembro de 2024, o Juventud Unida de San Luis venceu o Atenas por 3 a 0 pela última rodada da primeira fase do campeonato, resultado que deu origem ao inquérito. Mas a atuação do brasileiro chamou a atenção das autoridades e fez acender a luz de alerta. Aos 16 minutos de jogo, Uirá marcou um gol contra ao tentar cruzar um cruzamento fraco.

Aos 30 minutos, ele segurou a bola com a mão dentro da área, mas o árbitro não viu e mandou seguir. Na sequência da jogada, o Juventud fez 2 a 0. No segundo tempo, antes dos 5 minutos, Uirá novamente marcou contra, em uma jogada onde a bola quica lentamente duas vezes ao seu alcance e entra em câmera lenta.

O resultado – incluindo a atuação desastrosa de Uirá – foi considerado atípico por analistas e casas de apostas. Inclusive, a Loteria da cidade de Córdoba, no norte da Argentina, detectou movimentações suspeitas, incluindo a criação de dezenas de novas contas em plataformas de apostas digitais momentos antes do jogo. Todas as apostas eram direcionadas especificamente na derrota do Atenas, algumas delas com valores muito acima do padrão habitual.

As autoridades passaram, então, a monitorar e investigar jogadores, dirigentes e possíveis intermediários. A investigação citou Uirá Marques como um dos possíveis atletas aliciados para manipular o resultado. Segundo o promotor Franco Pilnik, que lidera o inquérito, os investigadores identificaram indícios de que alguém orientou parte do elenco a cometer erros propositais.

Combinação de apostas padrão

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi o padrão das apostas. Todas elas apontavam para a derrota de Atenas com gol antes dos 30 minutos e placar final de 3 a 0. Assim, o lucro total dos apostadores neste jogo foi de 4 milhões de pesos (R$ 19,9 mil)

Assim, a investigação descobriu que o próprio presidente do clube, Federico Felippa, havia investido uma boa quantia em dinheiro no esquema. Um dos apostadores envolvidos era o próprio filho de Felippa. Outros apostadores envolvidos são Camila Basualdo Bustos, fisioterapeuta do Atenas, Sergio Bustos, secretário do clube, e o tesoureiro Franco Panzolato. Entretanto, nenhum dos investigados foi preso, mas todos prestaram depoimento e seguem até hoje respondendo ao processo em liberdade.

Uirá Marques, porém, apenas foi citado no processo e nunca se pronunciou sobre o caso. Após o fim do vínculo com o Atenas, o jogador deixou a Argentina e atualmente defende o Galícia, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Baiano.

A investigação, inclusive, segue em andamento na Justiça argentina, com previsão de novos desdobramentos ao longo deste ano. Assim, caso as acusações sejam confirmadas, os envolvidos podem responder por associação ilícita e fraude esportiva, crimes previstos na legislação penal do país.

