Internacional x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Embalado pela vitória sobre o Nacional por 2 a 0, fora de casa, pela Libertadores, mas mal das pernas no Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Mirassol. A bola rola às 20h30, no Beira-Rio, pela rodada 9 do certame. Com nove pontos, o Colorado precisa vencer para evitar a zona de rebaixamento que, neste momento, funga no cangote do time do técnico Roger Machado. Já os paulistas, com um ponto a mais, podem encostar no G6 em caso de uma jornada de sucesso em terras gaúchas.

A Voz do Esporte transmite o encontro, ao vivo, a partir de 19h. Eduardo Rizatti, com sua voz inconfundível, será o narrador. João Miguel Lotufo, sempre atento, comenta. Na reportagem, Will Ferreira conta os detalhes exclusivos do embate.

