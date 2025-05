F1: Verstappen supera Piastri no início e vence GP da Emilia-Romagna

Em uma corrida decidida pelas estratégias de pit stop e as entradas do carro de segurança, Max Verstappen foi soberano e venceu o Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, neste domingo (18/5), no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. O holandês da Red Bull deixou para trás o líder do campeonato, Oscar Piastri, da McLaren, ainda na primeira volta e conquistou a segunda vitória da temporada de 2025. Lando Norris completou o pódio em segundo, com o australiano em terceiro, e o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 18º.

Por ser uma prova “raiz”, com a pista mais estreita que dificulta ultrapassagens, Verstappen foi agressivo na largada e conseguiu passar Piastri por fora para assumir a dianteira. Mesmo com a entrada do carro de segurança na reta final, o tetracampeão não deu chances para o adversário e voou no reinício da dispita. Ele terminou a prova com mais de seis segundos de vantagem para o segundo.

“A largada não foi das melhores, mas eu vi a parte do traçado e pensei 'vou tentar por fora mesmo'. Deu certo, foi importante para a gente manter o ritmo dali para a frente. Um ritmo muito forte, o carro evoluiu desde a sexta-feira (16/5), sou grato a isso. Gerenciamos tudo muito bem no safety car e estou muito orgulhoso", disse Verstappen.



Líder entre os pilotos, Piastri sofreu pela estratégia de duas paradas da McLaren e passou boa parte da corrida preso no trânsito e escalando o pelotão, enquanto Verstappen abria vantagem na frente. Para piorar a situação do australiano, ele ficou atrás de Norris, principal adversário na disputa pelo título. Ainda assim, ele conseguiu garantir um pódio.

A torcida italiana tinha ficado preocupada após uma classificação ruim dos queridinhos da casa, no sábado (17/5). Ainda assim, Lewis Hamilton e Charles Leclerc conseguiram se recuperar na corrida para a alegria dos tifosi (torcida da Ferrari), terminando em 4º e 6º, respectivamente. Único representante do país no grid, o jovem Kimi Antonelli não teve a mesma sorte e precisou abandonar no fim por um problema no carro. Albon (5º), Russell (7º) e Sainz (8º), Hadjar (9º) e Tsunoda (10º) completaram a zona de pontuação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto começou bem a prova e chegou a ocupar a 10ª colocação, mas foi mais um que sofreu com a estratégia de duas paradas e despencou no pelotão, finalizando apenas em 17º.

Com o fim das atividades na Emilia-Romagna, Piastri chegou a 146 pontos, mas viu a distância para Norris (133) e Verstappen (124) diminuir no mundial de pilotos. Entre os construtores, a McLaren segue isolada na liderança com 279 pontos, na frente de Mercedes (147) e Red Bull (131). A Fórmula 1 retorna no próximo domingo (25/5), para o Grande Prêmio de Mônaco, segunda parada da rodada tripla. A largada será às 10h.

Classificação final do GP da Emilia-Romagna

1. Verstappen (Red Bull)

2. Norris (McLaren)

3. Piastri (McLaren)

4. Hamilton (Ferrari)

5. Albon (Williams)

6. Leclerc (Ferrari)

7. Russell (Mercedes)

8. Sainz (Williams)

9. Hadjar (RB)

10. Tsunoda (Red Bull)

11. Alonso (Aston Martin)

12. Hulkenberg (Sauber)

13. Gasly (Alpine)

14. Lawson (RB)

15. Stroll (Aston Martin)

16. Colapinto (Alpine)

17. Bearman (Haas)

18. Bortoleto (Sauber)

19. Antonelli (Mercedes) – não completou

20. Ocon (Haas) – não completou