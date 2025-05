Cristiano Ronaldo recebe proposta de clube brasileiro para jogar o Mundial, diz jornal espanhol

Cristiano Ronaldo pode defender um clube brasileiro no Mundial de Clubes da Fifa - (crédito: Divulgação/Al-Nassr)

Aos 40 anos e atravessando uma das fases mais longas de sua carreira sem conquistas, Cristiano Ronaldo estaria na mira de um clube brasileiro. A informação é do jornalista José Félix Díaz, do jornal espanhol ‘Marca’, que afirma que o português recebeu uma proposta que pode levá-lo ao futebol do Brasil para disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

Embora o nome do clube interessado não tenha sido revelado, a reportagem sugere que a proposta contempla participação no torneio internacional, que neste ano será realizado nos EUA, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros na competição.

Segundo o ‘Marca’, o que inicialmente parecia uma negociação improvável ganhou força com a entrada de investidores. “Está se transformando em uma oferta fora do padrão, com contribuições significativas de capital externo”, diz a publicação.

Quatro anos sem títulos

Cristiano Ronaldo, porém, vive uma seca incomum em sua carreira. Desde 2021, o craque não conquista títulos — algo inédito desde o início de sua trajetória no futebol profissional. No último dia 7, após a derrota do Al Nassr para o Al Ittihad, o jogador deixou o gramado rapidamente, sem passar pelo vestiário, gesto que provocou repercussão na imprensa portuguesa.

Mas, mesmo sem troféus, o desempenho individual segue em alto nível. O atacante disputou 46 partidas na atual temporada e marcou 39 gols pelo clube saudita. Dono de cinco Bolas de Ouro (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), o português soma passagens por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

