Internacional x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo, às 20h30 (de Brasília), o Internacional enfrenta o Mirassol pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Beira-Rio e as equipes precisam de um bom resultado. Com nove pontos, o Colorado ocupa apenas o 15º lugar, e um tropeço o aproximará ainda mais da zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, tem dez pontos e está em 13º. Uma vitória fará o time manter o Top 10 ao fim da rodada.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere 5 transmitem a partir das 20h30 (de Brasília).

Como está o Internacional

Além dos atacantes Enner Valencia, Borré e Lucca, todos machucados e que ficarão um tempo fora, o Inter não terá Carbonero, que só deve retornar após a parada para o Mundial de Clubes. Quem volta é Bruno Henrique, que cumpriu suspensão na rodada passada e retorna ao meio de campo. No ataque, a opção de Roger é pequena, e isso deve dar a Ricardo Mathias a chance de ser titular, já que Vitinho, ainda fora de forma e recuperado de lesão, deve começar no banco.

Como está o Mirassol

O técnico Rafael Guanaes terá força máxima para esta partida e, com isso, repetirá a base que vem fazendo uma boa campanha, mantendo o time, estreante na elite, no meio da tabela.

“Temos três jogos até a parada para o Mundial, mas enfrentaremos dois rivais (Internacional e São Paulo) que são favoritos ao título e, obviamente, não disputam o mesmo campeonato que o nosso, cujo objetivo é se manter na elite. Depois da parada, a gente se planeja e se prepara para aquilo que vai ser a segunda fase do Mirassol no campeonato”, diksse o técnico Rafael Guanaes, ciente de que o Internacional é o grande favorito para esta partida.

INTERNACIONAL X MIRASSOL

Série A do Brasileiro- 9ª rodada

Data e horário:18/5/2025, 20h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba (Fabrício Daniel), Iury Castilho e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.