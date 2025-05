Nottingham Forest vence West Ham e ainda sonha com vaga na Champions League

No primeiro gol contra o West Ham, jogadores do Forest homenagearam Taiwo Awoniyi, que sofreu grave lesão no jogo anterior - (crédito: Alex Broadway/Getty Images)

O Nottingham Forest venceu por 2 a 1 o West Ham, neste domingo (18), na penúltima rodada do Campeonato Inglês, e manteve as vivas as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Forest foi aos 65 pontos, na sétima colocação, igualando-se ao Manchester City (que tem um jogo a menos) e ficando próximo do Chelsea na tabela, mantendo-se na briga por uma vaga. Já o West Ham amarga mais um revés em uma temporada decepcionante. Está em 15º lugar, com 40 pontos, porém, livre do rebaixamento, A partida também marcou a última atuação de Aaron Cresswell diante da torcida londrina, encerrando sua trajetória no clube.

O jogo começou com intensidade e, aos 11 minutos, o Forest abriu o placar. Um erro do goleiro Alphonse Areola permitiu que Morgan Gibbs-White aproveitasse e colocasse os visitantes em vantagem. Na comemoração, os jogadores prestaram uma emocionante homenagem ao exibir a camisa do atacante Taiwo Awoniyi, que está internado após sofrer uma grave lesão abdominal. Ao entrar em campo, o time levou faixas com mensagens de apoio, demonstrando solidariedade ao companheiro.

Na segunda etapa, aos 16 minutos, Nikola Milenkovi? ampliou o marcador após um cruzamento preciso de Anthony Elanga. Mas o gol só foi confirmado após uma revisão de seis minutos pelo VAR, que analisou um possível impedimento. Aos 41, Bowen diminuiu. Os donos da casa ainda pressionaram nos 17 minutos de acréscimo, mas o Forest segurou o placar.

Assim, o Forest agora se prepara para o confronto decisivo contra o Chelsea, pela rodada final, que definirá seu destino na competição europeia.

