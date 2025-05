Pré-lista de Ancelotti para a Seleção tem seis jogadores do Flamengo

O Flamengo domina a pré-convocação da Seleção Brasileira sob comando de Carlo Ancelotti. Seis atletas do clube carioca — Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro — integram a lista preliminar de cerca de 50 nomes enviada pela CBF aos clubes na tarde deste sábado (17). As informações são do portal ‘ge’. O próprio técnico italiano anunciará a convocação oficial, com os 23 selecionados, no dia 26 de maio, no Rio.

A lista, portanto, atende à exigência da Fifa, que determina a notificação aos clubes com pelo menos 15 dias de antecedência à apresentação dos atletas, marcada para o dia 2 de junho, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Os jogos, válidos pelas Eliminatórias, serão contra o Equador, no dia 5, em Guayaquil, e contra o Paraguai, no dia 10, na Arena Corinthians.

Aliás, a definição da pré-lista aconteceu durante a semana em Madri, após reuniões de Ancelotti com o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico Juan. Mas, ao contrário do que ocorreu em março, quando a entidade divulgou uma lista de 52 nomes, desta vez a relação completa não será tornada pública.

Quatro já haviam sido chamados por Dorival Jr.

Entre os flamenguistas pré-convocados, Wesley, Léo Ortiz e Gerson estiveram na última Data Fifa, sob o comando de Dorival Júnior. Danilo, porém, acabou cortado por questões físicas. Já Alex Sandro estava na lista preliminar, mas não chegou à convocação final.

Quem também volta a figurar entre os nomes considerados é o atacante Pedro. O centroavante retorna ao radar da Seleção oito meses após se lesionar com gravidade durante os treinos em Curitiba. Justamente antes dos jogos de setembro de 2024, contra Equador e Paraguai.

