Maior ídolo do Leicester faz 200º gol e encerra era no clube

Jamie Vardy, maior ídolo da história do Leicester City, encerrou sua vitoriosa trajetória pelo clube inglês neste domingo, 18/5, com estilo. Afinal, no duelo entre equipes já rebaixadas da Premier League, contra o Ipswich Town, o atacante disputou sua 500ª e última partida com a camisa dos Foxes. E marcou o primeiro gol da vitória na despedida. Foi o seu tento 200 pelo Leicester. O outro foi de McAteer.

Que história!

O jogo foi todo para homenagear Vardy. Ele teve seu nome cantado pela torcida, muitas bandeiras para celebrar o ídolo, e sua música gritada em coro durante muitos momentos. Muito justo. Afinal, o atacante de 38 anos defende o Leicester desde 2012. Antes, teve passagens por times de ligas inferiores até, enfim, ter uma chance nos Foxes, que é uma agremiação de pequeno porte para os parâmetros ingleses. Contudo, Vardy se tornou o símbolo da equipe desde que chegou.Viveu seu ápice em 2015/16, quando o time foi o surpreendente campeão da Premier League e ele o artilheiro.

Com isso, o “patinho feio” do time azarão chegou até a Seleção Inglesa. Por lá, atuou por 26 partidas e fez 7 gols, participando da Copa de 2018. Vardy ainda conquistou com o Leicester o título da Copa da Inglaterra de 2020-21 e a Supercopa da Inglaterra de 2021. Estes são os três maiores títulos da história do clube, fundado em 1884. Por tudo isso é o maior ídolo de uma agremiação que contou com mitos como o goleiro Gordon Banks e o atacante Garry Lineker no elenco.

Vardy e o gol na despedida

Para completar a festa, depois de quase marcar num voleio pouco antes, aos 28 minutos, em contra-ataque, Vardy recebeu de Justin, que roubou abola na intermediária e fez pótima jogada. O goleador fez um gol bem ao seu estilo. ganhando da marcação e chutando no contrapé do goleiro para fazer 1 a 0. Comemorou aos gritos e pegando a bandeirinha de escanteio com o escudo do clube e mostrando à torcida.

No segundo tempo, McAteer recebeu de Ndidi e ampliou o placar. Aos 34 minutos do segundo tempo, Vardy foi substituído por Patson Daka. Com isso, o jogo parou por um minuto. Todos os jogadores fizeram uma fila para reverenciar o atacante, também aplaudido de pé pela torcida. Com seu tradicional jeito descontraído, Vardy não fez nada além de dar uma acenada ao público. Assim, sentou no banco para ver o restante da partida. No fim do jogo, deu um beijo na careca de um dos auxiliares do Leicester e partiu rumo aos vestiários. Nada de choro ou emoção exagerada, apenas o sorriso de um dos ídolos mais discretos da história do futebol inglês — e que não irá se aposentar.

Mas Vardy ainda não confirmou se seguirá jogando no futebol inglês ou se aceitará uma proposta da MLS.

Leicester na tabela

A vitória fez o Leicester passar para a 18ª posição na tanela, com 25pontos, deixando o Ipswich em penúltimo com 25. Além dessas duas equipes, o Southampton, com 12 pontos forma o trio de rebaixados. Para lembrar: o primeiro fora do Z3 é o Tottenham, com 36 pontos.

