Lesionado, Ferreirinha só deve retornar ao São Paulo após o Mundial

Baixa de última hora do São Paulo na vitória sobre o Grêmio por conta de uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo, o atacante Ferreirinha deve desfalcar o Tricolor por pelo menos mais cinco partidas: Náutico, Mirassol, Talleres, Bahia e Vasco. Dessa forma, o atleta só deve retornar ao time após a pausa para o Mundial de clubes, que vai até julho.

Assim, Ferreirinha se junta a Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito) na lista de jogadores no DM do São Paulo.

Ferreirinha tem 27 anos e começou a carreira no Grêmio, onde teve um problema igual a esse, conviveu com muitos empréstimos, mas deixou a sua marca com a conquista do tetra estadual entre 2020 e 2023. Ele está no São Paulo desde o ano passado, quando foi comprado por R$ 22 milhões e contrato válido até o final de 2027. O atacante soma 71 jogos, 13 gols e quatro assistências.

Sem Ferreirinha, o São Paulo foca agora na visita ao Náutico, terça-feira (20), pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30. Na ida, vale lembrar, o time comandado por Luis Zubeldía venceu por 2 a 1, com dois gols de Luciano.

