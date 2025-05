Virada de mesa pode evitar rebaixamento de gigante na Itália

A Sampdoria, um dos clubes mais tradicionais da Itália — que em 2022/23 caiu da Série A para a segunda divisão —, foi caiu novamente, em 2024/25, para a Terceirona. O time terminou em 18º lugar entre 20 equipes, e como três times caem diretamente, não havia escapatória. Porém, uma possível decisão da federação pode livrar o clube da Terceira Divisão.

Para entender. O campeonato terminou com Sassuolo e Pisa subindo diretamente para a Série A. E com Spezia Cremonese, Stabia, Catanzaro e Cesena jogando um playoff para o acesso. A parte de baixo da tabela:

Brescia terminou em 15º lugar, com 43 pontos

Frosinone foi 16º, com 43 pontos

Salernitana, 17º, com 42 pontos

Sampdoria, 18º, com 41 pontos

Cittadella, 19º, com 39 pontos

Cosenza, 20º, com 30 pontos

As regras previam que Frosinone e Salernitana disputariam um playoff (repescagem) para definir quem seria o último rebaixado, enquanto Sampdoria, Cittadella e Cosenza seriam automaticamente rebaixados.

No entanto, uma decisão da federação italiana muda tudo. Por irregularidades no pagamento de salários a jogadores e funcionários em fevereiro, o Brescia teve como punição a perda de quatro pontos. Com isso, cairia para 39 pontos e seria rebaixado diretamente.

Nesse cenário, o Frosinone se salvaria do playoff. E a disputa da repescagem seria entre Salernitana e Sampdoria. Samp ganharia, assim, uma nova chance de evitar a queda para a Série C.

