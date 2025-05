Barcelona perde para o Villarreal, mas torcida comemora título espanhol

No primeiro jogo em casa após confirmar o título espanhol, o Barcelona decepcionou a torcida e perdeu para o Villarreal por 3 a 2 neste domingo (18), no Estádio Olimpico Lluís Companys. A partida, que teve duas viradas, contou com gols de Lamine Yamal e Ferran Torres para o Barça; Ayoze Pérez, Comesana e Buchanan para o Villarreal.

Yamal, por sinal, não só ficou com o prêmio de melhor da partida como alcançou 9 gols na competição. Já o brasileiro Raphinha teve atuação apagada, atuou os 90 minutos e segue com 13 bolas na rede. Perez, pelo lado do Villarreal, agora tem 19 gols.

Com o resultado, naturalmente, o Barcelona segue na liderança da competição, com 85 pontos. Já o Villarrreal está em quinto lugar, com 67 pontos. Como não pode mais ser alcançado pelo Betis, confirmou a quinta vaga para a Champions League 2025/2026. Os outros são Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao. O Betis disputará a Liga Europa, enquanto Celta, Rayo Vallecano ou Osasuna se classificará para a Liga Conferência.

Os visitantes abriram o placar logo aos 4, com Perez aproveitando belo passe de Pepe. O Barcelona, no entanto, mostrou porque é o campeão e buscou a virada. Primeiro, Lamine Yamal marcou aos 38. Pouco depois, o jovem espanhol de 17 anos fez linda jogada individual e chutou na trave. A bola sobrou para Fermin Lopez marcar de fora da área.

No entanto, quem virou no segundo tempo foi o Villarreal. O Submarino Amarelo empatou aos seis, com Comesana aproveitando assistência de Pino. Aos 35, Buchanan apareceu como elemento surpresa na área e virou, bem desmarcado.

Na última rodada, o Barcelona visita o Athletic Bilbao, enquanto o Villarreal recebe o Sevilla. Os horários ainda não foram oficializados pela La Liga.

