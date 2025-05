Em clássico de expulsões, Bahia bate o Vitória e entra no G6 do Brasileirão

Bahia superou as adversidades para triunfar diante do maior rival, o Vitória - (crédito: Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Com um jogador a menos em grande parte do clássico, o Bahia bateu o arquirrival Vitória por 2 a 1 na Arena Fonte Nova pela 9ª rodada do Brasileirão. Em campo, Jean Lucas recebeu o vermelho aos 3, enquanto Erick Pulgar abriu o placar, no primeiro tempo. Na etapa final, Renato Kayzer empatou, enquanto Michel Araújo ampliou para o Tricolor, e Pepê também foi expulso, desta vez pelo lado do Rubro-Negro.

Na próxima rodada, o Esquadrão Tricolor visita o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo (25), às 11h (de Brasília). O Leão da Barra, por sua vez, recebe o Santos no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília). Antes disso, a equipe da Arena Fonte Nova encara o Paysandu na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil, enquanto o Rubro-Negro terá semana livre.

Imprudência total

Com apenas três minutos, Jean Lucas foi imprudente ao acertar Baralhas no lado direito do campo. Assim, o árbitro Ramon Abatti Abel (SC) consultou o VAR e decidiu expulsar o meio-campista tricolor. O Bahia, portanto, passou a atuar no clássico com um jogador a menos desde o início da partida.

Tricolor pelo alto

Apesar de ter um a menos em campo, os donos da casa saíram na frente. Caio Alexandre dominou pelo lado e fez o cruzamento, certeiro, para Pulga cabecear no ângulo, sem qualquer chance para Lucas Arcanjo.

Corte providencial

Em outra boa chegada do Bahia, Erick Pulgar aproveitou um lançamento de Everton Ribeiro e avançou em velocidade. No entanto, Claudinho fez um desarme providencial para evitar o segundo gol.

Chance rubro-negra

Na melhor chance do Vitória no primeiro tempo, Lucho Rodríguez entregou um presente para Osvaldo na esquerda. O atacante, então, bateu rasteiro no canto, entretanto Marcos Felipe apenas acompanhou a bola sair em tiro de meta. Em seguida, Kayzer pegou muito embaixo da bola, na marca do pênalti, e mandou pelo alto.

Inacreditável

Na volta do intervalo, Cauly errou o domínio da bola e concedeu uma grande chance aos visitantes. Osvaldo encontrou Kayzer em condições, mas o atacante foi travado. No rebote, Erick bateu de primeira, na pequena área, e mandou para fora.

Trave e muralha tricolor

Após a cobrança de escanteio, Lucas Halter subiu mais que a defesa do Bahia e acertou o pé da trave. Na sequência do lance, Mosquito, que entrou no segundo tempo, soltou a bomba, entretanto Marcos Felipe salvou e espalmou para fora.

Tanto bate… até que fura

Com muita pressão, o Vitória, enfim, chegou à igualdade no placar. Osvaldo foi para a cobrança de falta e encontrou Kayzer na pequena área, livre de marcação, para empatar a partida.

Chances em profusão

Com moral, Kayzer passou da marcação de David Duarte e finalizou da intermediária, de pé esquerdo. No entanto, Ramos Mingo apareceu para desviar a bola para fora. Em seguida, Erick bateu de fora da área e obrigou Marcos Felipe a fazer grande defesa e espalmar para fora.

Esquadrão na frente

Em um bate e rebate na área, Michel Araújo aproveitou a oportunidade para acertar o ângulo de Lucas Arcanjo. No momento da finalização, a bola desviou em Acevedo e enganou o arqueiro do Leão.

Expulsão pelo lado do Leão

Em meio à uma disputa de bola, Pepê foi imprudente ao efetuar um soco na parte de Acevedo. Seguindo o mesmo critério do lance de Jean Lucas, o árbitro aplicou mais um vermelho.

Paredão novamente

O Vitória ainda teve tempo para mais uma grande chance. Isso porque Erick soltou a bomba, de longe, mas parou em Marcos Felipe, que fez uma ótima defesa. No rebote, Claudinho bateu à queima-roupa, mas o arqueiro voltou a defender.

Na reta final, Tiago e Michel Araújo trabalharam dentro da área e por pouco não chegaram ao terceiro gol. Assim, Janderson foi quem apareceu para desarmar o camisa 77. Os visitantes tentaram uma última oportunidade, quando novamente o camisa 39 apareceu e tentou cabecear por cima de Marcos Felipe, que ficou com ela. Por fim, Tiago despontou sozinho em rápido contra-ataque, mas mandou para fora.

BAHIA 2 x 1 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada

Data/hora: 18/5/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Gol: Erick Pulga (22’/1ºT) (1-0); Renato Kayzer (8’/2ºT) (1-1); Michel Araújo (20’/2ºT) (2-1)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo 9’/2ºT), Jean Lucas, Cauly (Erick 9’/2ºT) e Everton Ribeiro (Michel Araújo 18’/2ºT); Erick Pulga (Willian José 33’/2ºT) e Lucho Rodriguez (Tiago – intervalo). Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho (Carlos Eduardo 37’/2ºT), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ryller (Pepê 22’/2ºT), Baralhas (Erick 32’/1ºT), Ronald e Wellington Rato (Gustavo Mosquito – intervalo); Osvaldo (Janderson 22’/2ºT) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Lobes (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões Amarelos: Gilberto, Erick Pulga (BAH); Ronaldo Lopes, Claudinho e Erick (VIT)

Cartão Vermelho: Jean Lucas (BAH) (3′, do primeiro tempo); Pepê (VIT) (25′ do segundo tempo)

