Italiano: Napoli e Inter empatam, e título é adiado

Napoli empata com o Parma, mas segue na liderança do Italiano - (crédito: Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

A definição do título do Campeonato Italiano 2024/2025 ficou para a rodada final. Afinal, tanto o líder Napoli quanto o vice Inter de Milão empataram seus jogos, realizados simultaneamente neste domingo (18). Os napolitanos ficaram no 0 a 0 com o Parma, fora de casa. Já a Inter de Milão ficou duas vezes à frente do placar, mas vacilou e ficou no 2 a 2 com a Lazio, no Giuseppe Meazza. Bisseck e Dumfries marcaram para a Inter, enquanto Pedro anotou duas vezes para a Águia.

Assim, com os resultados deste domingo, o Napoli pulou para os 79 pontos, enquanto a Inter de Milão está com 78. A Internazionale visita o Como na última rodada, enquanto o Napoli recebe o Cagliari. Novamente, os jogos serão simultâneos, no domingo que vem (25), às 10h. Em caso de empate na pontuação, o campeão italiano 2024/2025 será conhecido através de uma final.

Como foi Internazionale x Lazio

Apesar de ter tido bem mais posse de bola, a Inter de Milão protagonizou um primeiro tempo equilibrado com a Lazio. Aos 42, Isaksen invadiu a área e finalizou com perfeição, mas Yan Sommer fez defesa cinematográfica para os donos da casa. No último ato do primeiro tempo, outro Yann, o Bisseck aproveitou bola que sobrou na área e fez o primeiro gol do jogo.

O segundo tempo teve mais domínio da Lazio, que chegou ao empate aos 28 minutos, quando Vecino acionou Pedro, que marcou um belo gol da entrada da área. A Inter desempatou seis minutos mais tarde, quando Calhanoglu cobrou falta na área, e Dumfries marcou de cabeça. Ainda houve tempo para novo empate: aos 43, Bisseck colocou a mão na bola, cometendo pênalti. Pedro converteu e fez 2 a 2. Nos acréscimos, a Inter marcou novamente, mas o tento de Arnautovic foi anulado por impedimento.

Como foi Parma x Napoli

O Parma foi levemente melhor do que o Napoli durante os 90 minutos. Angusissa fez grande jogada individual, mas perdeu a melhor oportunidade napolitana do primeiro tempo. Aos 25 minutos do segundo tempo, o volante escocês McTominay cobrou falta na trave, a melhor chance dos visitantes no jogo. Nos acréscimos, o atacante brasileiro David Neres caiu na área. Pênalti claro. No entanto, o lance foi anulado por falta do Napoli na origem da jogada.

Jogos da 37ª rodada do Italiano

Sábado (17/5)

Genoa 2 x 3 Atalanta

Domingo (18/5

Cagliari 3 x 0 Venezia

Fiorentina 3 x 2 Bologna

Inter 2 x 2 Lazio

Juventus 2 x 0 Udinese

Lecce 1 x 0 Torino

Monza 1 x 3 Empoli

Parma 0 x 0 Napoli

Roma 3 x 1 Milan

Hellas Verona 1 x 1 Como

