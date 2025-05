Renato Gaúcho considera empate do Fluminense injusto: “Merecíamos a vitória”

Renato Gaúcho aprova desempenho do Fluminense no empate com o Juventude - (crédito: Foto: Reprodução/FFCTV)

O Fluminense empatou por 1 a 1 com o Juventude neste domingo (18), no Estádio Alfredo Jaconi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado considerado injusto pelo técnico Renato Gaúcho, que considerou o Tricolor ‘vencedor’ do confronto baseado no desempenho.

Durante a entrevista coletiva, o treinador fez questão de enfatizar o domínio de sua equipe na partida, mas lamentou a falta de precisão nas finalizações. ” Fomo melhores durante os 90 minutos. Dominamos o jogo, poderíamos ter feito 2 a 0 no primeiro tempo. Voltamos melhores no segundo, tomamos um gol esquisito, mas empatamos logo depois. Tivemos outras chances. O Juventude quase não deu trabalho ao Fábio, salvo no gol contra”, analisou.

“Gostei da postura da minha equipe. Teve movimentação, posse de bola, se alguém merecia a vitória, o Fluminense. É muito difícil para jogar aqui, no meio de semana nós jogamos, eles não. Teve a troca de treinador, sabemos que a motivação muda. Merecíamos a vitória”, completou.

Atuação elogiada e contexto da partida

Além disso, o técnico também reconheceu a importância do ponto conquistado fora de casa, considerando as condições da rodada e o calendário apertado. O empate manteve o Tricolor na sétima colocação, embora o resultado sacramente as duas décadas de jejum carioca em Caxias do Sul.

O entendimento, por outro lado, também é de que o time ainda demanda ajustes. Por exemplo, o técnico demonstrou incômodo com a falta de contundência de seu setor ofensivo — especialmente na ausência de Cano. E ele já tem trabalhado nisso.

“Sempre falo para eles terem muita calma e tranquilidade para tomarem decisões. Seja para chutar, passar, defender. Mas muitas às vezes são as características dos jogadores. Muita gente crítica alguns resultados, é uma coisa normal um time não jogar tão bem ou não jogar bem uma partida. Mas quem está jogando futebol maravilhoso no Brasil?”, questionou.

E prosseguiu: “Estou muito satisfeito com meu grupo, muito mesmo, até pela pontuação que nós temos. Desde que cheguei, é difícil ter uma semana cheia para trabalhar, um jogo a cada três dias. Muita gente pode falar que eu não fui ao Chile ou à Bolívia, mas em compensação eu tenho que treinar outro time. Fica difícil. Muita conversa, muito vídeo”.

“Estou satisfeito com eles pela colocação no Brasileiro, o time depende de si para passar na Copa do Brasil, depende de si para passar na Sul-Americana. Não sei o que as pessoas querem”, completou.

Hércules se destaca e recebe apoio

O jovem Hércules, autor do gol tricolor, recebeu elogios à parte do treinador. No Rio desde o início de 2025, após boa passagem pelo Fortaleza, o reforço ainda busca se firmar como titular. Começou entre os 11 diante da ausência da Ganso e aproveitou a oportunidade.

Renato, aliás, fez questão de exaltar o atleta. “Todo mundo abraçou o Hércules. Conversei bastante com ele. Conseguiu ir bem na marcação e no ataque, não só pelo gol. Acreditamos muito nele. Aqui não tem titular ou reserva. Todos devem estar prontos para entrar e ajudar”, explicou o treinador.

Calendário do Fluminense

O Tricolor agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Isso porque próxima quarta-feira (21), o time enfrentará a Aparecidense, às 19h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e busca confirmar a classificação.

Além da Copa do Brasil, o clube também se prepara para desafios importantes no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Os próximos jogos incluem o clássico contra o Vasco (24 de maio), às 18h30, e o confronto diante do Once Caldas (29 de maio), às 21h30, ambos no Maracanã.

