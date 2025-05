Palmeiras vira para cima do Bragantino e amplia vantagem na liderança

O líder Palmeiras está em grande fase. Neste domingo, 18/5, foi até o Estádio Municipal, em Bragança Paulista, e venceu de virada o Bragantino, 2 a 1. Valeu pela nona rodada da Série A do Brasileirão. O Braga saiu na frente com Gabriel, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Murilo e Maurício (este entrou no segundo tempo e mudou o jogo) garantiram mais três pontos para o Verdão. Os palmeirenses fecham a rodada com 22 pontos, abrindo quatro de frente para o Flamengo, o vice-líder.

O Palmeiras não contou com Abel Ferreira no banco. O treinador cumpriu suspensão, e João Martins, mais uma vez, foi seu substituto. Outro desfalque foi Endrick. A avó do atacante faleceu, e ele foi liberado para ficar com a família.

Este jogo também marcou a despedida dos gramados do árbitro Marcelo de Lima Henrique. O carioca, aos 53 anos, passará a atuar apenas no VAR. Fez uma boa partida.

Bragantino é superior no primeiro tempo

O Bragantino soube anular o Palmeiras, que teve dificuldade para chegar próximo da área do time da casa. E quando o Braga foi ao ataque, levou perigo. Weverton fez boas defesas, mas não conseguiu evitar o gol que abriu o placar aos 23 minutos. Vinicius recebeu pela esquerda e rolou na área para Lucas Barbosa, que fez o papel de pivô e tocou para trás. Gabriel marcou com um chute rasteiro no canto direito de Weverton.

E por pouco o Bragantino não ampliou: em um passe em profundidade de Eric Ramires, Vinicius partiu em velocidade e finalizou para mais uma ótima defesa de Weverton.

Virada do Palmeiras no segundo tempo

No segundo tempo, com a entrada de Maurício, o Palmeiras encaixou melhor o seu jogo. Foi o próprio Maurício quem passou a comandar as ações, já que os demais criadores não estavam inspirados — incluindo Estevão.

Mas craque faz a diferença, mesmo em noite discreta. Aos 26 minutos, o garoto cobrou escanteio na cabeça de Murilo, que empatou a partida. Um gol merecido para o zagueiro, um dos melhores em campo, que pouco antes já havia assustado com um chute de fora da área.

E o Palmeiras virou. Em uma jogada pela esquerda, Luighi encontrou Maurício, que finalizou no canto de Cleiton. O gol da virada, que rolou aos 32 minutos, teve características muito parecidas com o gol marcado anteriormente pelo Bragantino. NOva vitpíria, a nona seguida como visitante. Enfim, mesmo jogando meia boca, o Verdão sobra.

RB BRAGANTINO 1X2 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data: 18/5/2025

Local: Municipal, Bragança Paulista (SP)

Gols: Gabriel, 23’/1ºT (1-0); Murilo,26’/2ºT (1-1);Maurício, 32’/2ºT (1-2)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Santana, 33’/2ºT), Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Laquintana, 39’/2ºT) e Jhon Jhon (Gustavo Neves, 33’/2ºT); Vinicinho, Lucas Barbosa (Tiago Borbas, 33’/2ºT) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 24/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Lucas Evangelista, 15’/2ºT) e Allan(Maurício, Intervalo); Estêvão, Facundo Torres (Luighi, Intervalo) e Flaco López (THalkys, 20’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões Amarelos: Eric Ramíres, Pedro Henrique (BGT); Richard Ríos (PAL)