Flamengo e Botafogo empatam, no Maracanã, em um clássico sem inspiração

Flamengo e Botafogo não conseguiram tirar o zero do placar pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em clássico com mais transpiração do que inspiração, Flamengo e Botafogo ficaram no 0 a 0 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro segue na segunda colocação, agora com 18 pontos, porém viu o Palmeiras aumentar a distância para quatro, após o triunfo sobre o Red Bull Bragantino (22). O Alvinegro está em nono, com 12, três a menos que o Bahia, que está no G6.

O próximo compromisso da equipe da Gávea será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo (PB), na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). O Alvinegro, por sua vez, joga com o Capital (DF), na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro mede forças com o Palmeiras, no domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Glorioso visita o Santos, no dia primeiro de junho, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Pressão rubro-negra

Nos primeiro momentos do clássico, o Flamengo foi para cima e passou a controlar as ações. Assim, Luiz Araújo fez o cruzamento pela direita, Bruno Henrique cabeceou sozinho, mas a defesa botafoguense afastou o perigo. Em outro momento, Cebolinha recebeu em velocidade, mas novamente parou no bloqueio da defesa. Do outro lado, Alex Telles arriscou de longe, mas mandou por cima.

John salva, enquanto Cuiabano assusta

Em um vacilo do Alvinegro, a bola sobrou para Luiz Araújo, que finalizou de primeira. Depois do desvio, John salvou com muito reflexo. Na sequência, a resposta foi com o lateral, que tem atuado mais à frente e se destacado. Ele recebeu na ponta esquerda e tentou um chute de três dedos, assustando o goleiro Rossi.

Perigo alvinegro

Ainda no primeiro tempo, Vitinho ajeitou de cabeça para trás. Rwan chegou batendo de primeira por cima do gol de Rossi. O Flamengo, por sua vez, rondou a área, mas faltou ser letal nas finalizações para conseguir abrir o placar. O Botafogo, então, chegou mais uma vez, com Igor Jesus. Alex Telles cruzou na área, entretanto o centroavante cabeceou por cima.

Arqueiro reaparece

Na volta do intervalo, foi o Rubro-Negro que teve as primeiras chances. Depois do escanteio, Evertton Araújo desviou, mas a bola foi fraca e facilitou a vida de John. Luiz Araújo, por sua vez, apareceu bem na área, mas o goleiro alvinegro saiu para fechar o canto e evitou um possível tento. O camisa 7 foi um dos jogadores mais agudos da equipe da Gávea. Ele tentou um chute de trivela na ponta esquerda e assustou à meta alvinegra.

Argentino brilha

Na metade do segundo tempo, o Botafogo subiu de produção e por pouco não abriu o placar. Cuiabano ficou com a sobre e rolou, na medida, para Marlon Freitas. O volante acertou um belo chute na entrada da área, mas parou em uma grande defesa de Rossi. Em cobrança de escanteio, o goleiro voltou a aparecer e tirou o perigo de soco.

Paralisação e spray de pimenta.

Em determinado momento, o jogo ficou paralisado durante dois minutos e vinte. Os jogadores sentiram efeitos do spray de pimenta, que possivelmente veio do lado de fora do Maracanã.

Clássico travado e sem inspiração

Depois que a bola voltou a rolar, o jogo teve muitos erros de passe de ambos os lados. a melhor chance foi pelo lado rubro-negro, com Alex Sandro, que tentou bater de fora da área, mas mandou para fora. No fim, um empate insosso e um jogo com muito erro técnico, no Maracanã.

FLAMENGO 0 x 0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada

Data-Hora: 18/5/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: –

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Varela 42’/2ºT), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz (Danilo 19’/2ºT); Luiz Araújo, Cebolinha (Michael 42’/2ºT), Bruno Henrique (Matheus Gonçalves 14’/2ºT) e Pedro (Juninho 14’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, David Ricardo (Marçal 30’/2ºT) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Santiago Rodríguez 45’/2ºT), Allan (Danilo Barbosa 45’/2ºT); Rwan Cruz (Nathan Fernandes 23’/2ºT), Cuiabano e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões Amarelos: Vitinho, Marlon Freitas e Allan (BOT)

Cartões Vermelhos: –

