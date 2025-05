Cléber cita questão emocional e física para ineficácia do Santos em derrota

O Santos se vê em um cenário gradativamente preocupante na temporada. Isso porque, com a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, neste domingo (18), o Peixe alcançou a quinta rodada sem vitória no Campeonato Brasileiro. Com isso, a equipe se afunda na zona de rebaixaento.

Inclusive, o Peixe conta com apenas um resultado positivo na competição. O cenário é até mais preocupante, pois o técnico completou o seu quarto jogo no comando e ainda não venceu. Assim, ao avaliar o desempenho do Alvinegro Praiano no embate contra o Timão, Cléber Xavier frisou que o Santos teve uma boa atuação no primeiro tempo. Até porque, a sua equipe teve a capacidade de criar chances de marcar.

No entanto, não demonstrou eficiência em convertê-las. Por sinal, o treinador acredita que a parte mental pela pressão interfere no rendimento.

“São grandes jogadores, acredito que tenha emocional. Não aconteceu. Um primeiro tempo que o rival teve mais posse, compactamos. Eles tiveram apenas uma chance de falta. Perdemos essas duas chances”, argumentou o técnico.

Em seguida, Cléber entende que a questão física também atrapalhou a performance do Peixe.

“Nunca vou falar da qualidade dos jogadores, temos um grupo experiente, selecionáveis, conquistas recentes, meninos que subiram. Questão de momento, perdemos e ganhamos atletas por lesão. Quem não sofreu lesão, tem desgaste físico e mental. Pressão mental”, opinou o comandante.

“Trabalhamos diariamente, parte ofensiva e também questão mental do anímico estar para cima. Chegamos bem, confiantes. Se entra a primeira bola, para conseguir. Jogo de hoje foi parecido. Fizemos primeiro tempo melhor, mas não fizemos o gol”, acrescentou Xavier.

Promessa de dedicação para reverter cenário adverso do Santos

Com a situação que se torna gradativamente mais apreensivo para o Alvinegro Praiano, o treinador assegurou que irá se empenhar para identificar maneiras em reverter o contexto turbulento.

“Prometo trabalhar. Trabalhei muito com Tiquinho e Deivid, utilizamos o Xavier pelo sub-20, o Luca também. Trabalhamos muito com os meias, Thaciano, Barreal, Rollheiser, Soteldo… Para finalizar mais, acertar mais o gol, e trabalhar mais a finalização de média. Com mais paciência nos últimos toques. É trabalhar, não tem outra forma”, complementou Cléber.

Possível retorno de Neymar

Uma das esperanças para o Peixe ter sucesso ao emplacar uma recuperação é o eventual retorno de Neymar, que é desfalque há mais de um mês. Afinal, o camisa 10 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Inclusive, o craque se encontra em estágio final de recuperação e realiza a transição para o campo.

Ao ser questionado sobre um prazo para a volta de Neymar aos campos, o técnico adotou um discurso cauteloso e evitou estipular uma data para seu retorno.

“Acredito que amanhã o Neymar já esteja treinando conosco. Até quinta-feira teremos uma definição melhor sobre esse caso. Quinta é um jogo decisivo. É o segundo jogo do mata-mata, na casa do adversário, mas temos condição de chegar lá e vencer e classificar na Copa do Brasil. Com o Neymar, vamos passo a passo. Amanhã deve estar com a gente e participar de uma parte do treino com o grupo, diretamente”, concluiu o treinador.

De forma geral na temporada, o Peixe está sem vencer há seis partidas, já que empatou com o CRB, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Aliás, o time alagoano será o seu adversário seguinte.

Portanto, o Santos enfrenta o CRB, na próxima quinta-feira (22), pelo embate que definirá a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida ocorrerá, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

