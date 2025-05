Yuri Alberto celebra feito histórico pelo Corinthians: ???Experiência absurda???

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro foi simbólica em específico para Yuri Alberto. Isso porque o atacante foi o autor do único gol da partida, que lhe permitiu alcançar um feito emblemático. Ele se isolou como o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 44 gols.

Yuri expôs sua realização em alcançar tal proeza e ainda mais satisfeito por ter sido com um resultado positivo.

“Vitória muito importante em casa, primeiro tempo muito difícil, mas no segundo criamos oportunidades. Graças a Deus pude marcar. Agradecer a Deus por marcas que nunca imaginei alcançar na minha carreira. Agradecer também à torcida por me ajudar a alcançar essas marcas. Só gratidão por alcançar essa marca com grandes caras com histórias gigantescas. Experiencia absurda que estou vivendo aqui. A palavra é gratidão”, detalhou o centroavante.

Gol simbólico contra o Corinthians saiu contra adversário representativo

No atual cenário, com o gol sobre o Santos, Yuri conta com um gol a mais na Neo Química Arena, em disputa com Ángel Romero, seu companheiro no Timão. O feito saiu exatamente contra um oponente especial, o Santos, clube que o revelou. Ao todo, são 11 jogos contra o Peixe e sete gols marcados, sendo seis deles pelo Corinthians.

Posteriormente, o atacante lamentou que o segundo gol foi anulado após o VAR recomendar a arbitragem a revisar toda a jogada por uma possível falta na origem.

“Que pecado esse gol não ter sido validado? Brinquei que não valeu, mas vai para o DVD igualmente”, comentou em tom de descontração.

Na sequência, o Timão passará a focar no jogo de volta da Copa do Brasil, que definirá a vaga para as oitavas de final do torneio. Na oportunidade, o Corinthians enfrentará um adversário regional, o Novorizontino, às 21h30, exatamente na Neo Química Arena pela partida de volta, na próxima quarta-feira (21). Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0, a equipe conta com a vantagem de assegurar a classificação com um empate.

