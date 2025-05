Rincón cita Santos distinto em derrota no clássico: ???Temos de trabalhar muito’

O Santos pecou pela falta de consistência em sua atuação e perdeu para o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (18), na Neo Química Arena. No duelo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe foi superior ao rival no primeiro tempo. Contudo, não conseguiu manter o domínio na segunda etapa.

O meio-campista Tomás Rincón citou tal cenário como um dos principais motivos para o revés do Alvinegro Praiano no clássico.

“Temos que trabalhar, melhorar muito. Fizemos um primeiro tempo bom, criamos duas ou três chances e não fizemos. Clássico se define em detalhe. Segundo tempo foram melhores e não conseguimos fazer os gols. Temos de abaixar a cabeça e trabalhar muito”, avaliou o volante.

Com este resultado, o Santos alcançou a quinta rodada do Brasileirão sem vitória e segue com cinco pontos na competição. Assim, se encontra na zona de rebaixamento, mais especificamente na 19ª e penúltima colocação. Neste contexto, o Peixe soma quatro derrotas e um empate no campeonato. Ao ampliar o cenário, são seis partidas sem um triunfo, já que empatou com o CRB, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, neste mesmo período.

Aliás, o time alagoano será o seu adversário seguinte. Portanto, o Santos enfrenta o CRB, na próxima quinta-feira (22), pelo embate que definirá a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida ocorrerá, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

