Alex Sandro valoriza empate e analisa calendário do Flamengo: ‘Sempre foi assim’

Alex Sandro em ação pelo Flamengo no empate, sem gols, com o Botafogo - (crédito: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo ficou no empate por 0 a 0 com o arquirrival Botafogo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe viu o Palmeiras, que derrotou o Red Bull Bragantino, de virada, aumentar a distância na liderança para quatro pontos. Na saída de campo, Alex Sandro preferiu valorizar o ponto conquistado em um clássico difícil, no Maracanã.

“Foi um jogo bem intenso e muito estudado. É sempre difícil jogar um clássico. Obviamente queríamos a vitória, mas esse ponto no final é sempre importante. Seguir somando e dar parabéns a toda a equipe, porque viemos de uma caminhada difícil. O último jogo desgastou bastante. Fizemos um bom jogo, mas faltou o gol. Logo mais teremos outra decisão e agora é descansar”, disse.

Uma das principais críticas de jogadores e técnicos à CBF é acerca do intenso calendário do futebol brasileiro. Com jogos em sequência, muitas equipes poupam seus principais atletas em determinados momentos, como aconteceu com Arrascaeta neste domingo (18). O lateral-esquerdo lamentou que não há mudança sobre isso, mas disse que o time da Gávea tem que estar preparado para tudo.

“Acho que o calendário do Brasil sempre foi assim. Nós, jogadores e comissões técnicas, sempre tentamos mudar algo, mas infelizmente não somos nós que comandamos datas e horários. Temos que jogar quando marcam as partidas. Mas temos que estar preparados para tudo”, completou.

O próximo compromisso da equipe da Gávea será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo (PB), na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro mede forças com o Palmeiras, no domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

