Emocionado, Hércules desabafa após primeiro gol pelo Fluminense: ‘Tudo o que aconteceu’

Hércules não viveu um domingo qualquer em Caxias do Sul. Isso porque o volante marcou o gol do Fluminense no empate em 1 a 1 com o Juventude — seu primeiro pelo Tricolor — e garantiu um ponto ao time na nona rodada do Brasileirão. Após o jogo, ele desabafou sobre os desafios que enfrentou desde sua chegada às Laranjeiras, no início do ano.

Contratado junto ao Fortaleza após se destacar na temporada de 2024, Hércules desembarcou nas Laranjeiras cercado de expectativa. O início da trajetória, porém, não foi fácil, e a aguardada titularidade se consolidou com a ausência de Ganso — vetado por uma crise alérgica. A oportunidade veio sob forte emoção e gratidão aos familiares.

“Eu cheguei no clube e ficou um pouco complicada a minha situação. Tudo o que aconteceu, a situação da minha família também… Eles me deram força para continuar trabalhando firme e forte. Vou continuar trabalhando para as coisas melhorarem junto com o grupo. Todos me apoiaram, me deram força”, afirmou o atleta.

Eleito craque da partida, o jovem demonstrou ambição por um protagonismo ainda maior após o período difícil. A emoção após o jogo reflete, em sua análise, a todo esforço que tem feito nos últimos meses. “É chegar em casa triste por querer dar mais. Querer que as coisas melhorem, e a família ver que a gente fica se perguntando o motivo de não dar certo”, e completou:

“Mas como minha família sempre fala: ‘Quem trabalha, Deus ajuda’. E eu estou trabalhando muito”, disse com voz embargada.

Reconhecimento técnico e novas perspectivas

A boa exibição reforçou a confiança da comissão técnica no atleta, que pode ganhar novas oportunidades no meio-campo. O técnico Renato Gaúcho, aliás, elogiou publicamente a atuação do volante e destacou sua contribuição tanto na marcação quanto na chegada ao ataque.

“Todo mundo abraçou, todo mundo passou confiança para ele. Mas eu, como treinador, conversei bastante com ele, várias conversas. Ele se destacou hoje, atuou muito bem tanto na marcação quanto no ataque, não só pelo gol. É um jogador que custou caro para o clube. Então, a gente acreditou muito nele”, e concluiu:

“Aqui não tem titulares ou reservas. Então, todo mundo tem que estar pronto, não importa se vai começar jogando ou entrar durante a partida. Importante é a entrega da equipe, não só do Hércules, mas da equipe toda. Estou elogiando aqui, como fiz no vestiário”.

Fluminense no Brasileirão

O empate garantiu a sétima colocação ao Tricolor na tabela de classificação do Brasileirão, com 14 pontos. O Ceará e Bahia, quinto e sexto, respectivamente, somam 15. Já o oitavo, o Corinthians, chegou a 13 com a vitória sobre o Santos neste domingo (18). O Fluminense encara um clássico na próxima rodada, no sábado (24), diante do Vasco, no Maracanã.

