Filipe Luís explica ausência de Arrascaeta e critica calendário: ‘Menos de 72h para descansar’

Em um clássico sem muita inspiração de ambos os lados, Flamengo e Botafogo ficaram no empate por 0 a 0 pela 9ª rodada do Brasileirão. Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís explicou a ausência de Arrascaeta e novamente citou as dificuldades impostas pelo intenso calendário do futebol brasileiro.

“Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores para depois jogar domingo. É uma coisa inexplicável. Sempre falei: ter muitos jogos, calendário cheio, é um privilégio. Tem times que acabam o Estadual e não tem nada para jogar”, afirmou.

“Tivemos menos de 72h para descansar. Enquanto a perna tá fresca, o futebol está ali. Mas do jeito que está, o torcedor se acostume, os melhores não vão estar no campo. Hoje não conseguimos ter o Arrascaeta, não tem condição de jogar. Bruno Henrique tá no sacrifício, Alex Sandro no limite, zagueiros no limite”, acrescentou.

“Temos muitos desfalques, que não servem como desculpa. O adversário nos causou dificuldade e diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente equilibrou. No segundo tempo, a partir do minuto 15 em diante, eu perdi a mão do jogo, ficou um pouco caótico. Posições não estavam sendo respeitadas e já não era o que eu gosto”, frisou.

Busca por substituto para o uruguaio

Ao longo da coletiva, o treinador admitiu que o clube está à procura de um substituto para Arrascaeta. Nesse sentido, a preparação para o duelo com o Botafogo foi pautado em tentar armar o time sem seu principal articulador.

“Eu não penso porque o mercado está fechado, só posso pensar no próximo jogo. Pensei essa semana toda no Botafogo e como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Ele tentou até o final, mas não consegui. Com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meias, volantes e atacantes. Para todas as posições para que possamos melhorar o elenco. O mercado vai abrir em junho e com certeza temos nomes para elevar o nível desse elenco, que já é muito alto’, explicou. Olho na agenda

O próximo compromisso da equipe da Gávea será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo (PB), na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro mede forças com o Palmeiras, no domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

