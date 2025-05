Renato Paiva brinca sobre Cristiano Ronaldo no Botafogo: ‘Natal é só em dezembro’

Renato Paiva gostou do que viu apesar do empate do Botafogo por 0 a 0 com o Flamengo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Para o técnico Renato Paiva, o empate, sem gols, do Botafogo com o Flamengo foi justo. Mesmo sem ficar com os três pontos pelo Brasileirão, no Maracanã, o treinador parabenizou a equipe carioca e disse que faltou caprichar no último passe para conseguir ficar com a vitória. Ele também riu e brincou sobre uma pergunta acerca da vinda de Cristiano Ronaldo para a disputa do Mundial.

“Controlamos melhor o jogo no segundo tempo e acho que tivemos a melhor chance da partida. Mas faltou aquele plus no último passe, na última decisão, às vezes até em superioridade numérica… Poderíamos ter aproveitado melhor os contra-ataques, definido melhor as jogadas. Dei parabéns aos jogadores pela partida que fizeram. Não é um campo fácil e nem um adversário fácil de se enfrentar. Eles representaram dignamente o atual campeão da Série A do Brasil. A melhor chance do jogo foi nossa, poderíamos ter feito o gol, mas entendo que o empate foi justo”, frisou.

Além disso, o comandante português fez questão de elogiar a presença da torcida. Vale lembrar que o torcedor alvinegro teve direito a apenas 5% da carga de ingressos disponíveis no Maracanã neste domingo.

“Vou começar pelo mais importante: a presença da nossa torcida fora de casa. Num clássico com as condições de segurança que os clássicos tem, tiveram coragem de vir atrás da nossa equipe e se fizeram ouvir durante os 90 minutos assim como a torcida do Flamengo. Em muitos momentos ouvimos a nossa torcida e jogar para esses torcedores é fantástico”, salientou.

Possíveis contratações e Cristiano Ronaldo

Neste domingo (18), o diário “Marca”, da Espanha, destacou que Cristiano Ronaldo tem uma “oferta tentadora” de um clube brasileiro para disputar o Mundial de Clubes no meio do ano. Como o Alvinegro é um dos participantes, Paiva teve que responder sobre uma possível chegada do craque português.

“O Natal é só em dezembro. Mas se viesse, não pode dizer não a uma figura dessa. Não sei de nada. Estou respondendo à pergunta. Mas como digo, os treinadores sempre querem os melhores. O Ronaldo, mesmo com a idade que tem, continua a ser uma máquina de fazer gols. Numa equipe que gera oportunidades atrás de oportunidades seria bom. Mas essa pergunta precisa ser feita em outra língua”, disse.

“Essa pergunta tem de ser feita em outra língua, não em português (risos), e é esperarmos. Os grandes jogadores são sempre bem-vindos, o Cristiano ou outro qualquer, desde que venham para agregar ao elenco que nós temos, que também é um elenco que me deixa muito satisfeito neste momento”, acrescentou.

Olho na agenda

O Botafogo joga com o Capital (DF), na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha. Pelo Campeonato Brasileiro, o time de General Severiano visita o Santos, no dia primeiro de junho, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

