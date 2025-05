Namorada do presidente do São Paulo é atropelada por funcionário de restaurante renomado - (crédito: Foto: Arquivo Pessoal)

A atriz Mara Carvalho, conhecida por papéis em novelas emblemáticas como “O Rei do Gado”, sofreu um atropelamento incomum na tarde do último sábado (17) em Jardins, bairro de alto padrão na capital paulista. O incidente envolvendo a namorada de Julio Casares, presidente do São Paulo, aconteceu na saída do luxuoso restaurante Rubaiyat e envolveu diretamente um dos funcionários do local.

De acordo com o ator Bruno Fagundes, filho da atriz, o manobrista do restaurante atingiu Mara com uma ré inesperada enquanto manobrava o carro da própria artista. “Minha mãe contornava o automóvel para entrar pelo lado do motorista quando ele deu uma ré e a arremessou no asfalto. Ela lesionou o cotovelo, a cabeça e o braço”, relatou nas redes sociais.

Bruno também usou o espaço para tecer críticas ao restaurante por não ter prestado socorro imediato no local. “Nem o manobrista, nem o restaurante prestaram ajuda. Ela saiu de lá sozinha, sangrando”, relatou.

Atuação médica e estado de saúde

Mara recebeu atendimento hospitalar pouco depois, e exames descartaram maiores complicações. Apesar da boa notícia, segue em recuperação, com dores e hematomas. “Por sorte, tenho uma mãe forte, jovem e ativa. Mas imagina se isso tivesse acontecido com alguém vulnerável?”, questionou Fagundes.

Segundo apuração da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a atriz, que mantém uma relação amorosa com Julio Casares, precisou suspender os ensaios de seu novo espetáculo teatral — intitulado ‘Gala Dalo’. O monólogo, escrito e interpretado por Mara, tem estreia marcada para o dia 03 de junho no ‘Mi Teatro’, próximo à Avenida Paulista.

Divergência entre relatos

O restaurante, por sua vez, apresentou uma versão distinta dos fatos em nota oficial enviada à imprensa. De acordo com o comunicado, a equipe ofereceu transporte ao hospital e disponibilizou um motorista, mas Mara teria recusado o apoio.

A direção do Rubaiyat afirmou, ainda, que encaminhou um representante ao hospital para reforçar a assistência da cúpula. A nota também garantiu revisão aos protocolos de segurança e treinamento de manobristas a fim de evitar novos incidentes.

