Cuiabano exalta torcida e analisa atuação do Botafogo: ‘Merecíamos o resultado positivo’

Cuiabano em ação pelo Botafogo no empate, sem gols, com o Flamengo, no Maracanã - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em um clássico bem disputado, mas sem inspiração e eficiência, o Botafogo empatou com o Flamengo por 0 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, para o lateral Cuiabano, que voltou a atuar como ponta, mais próximo à meta adversária, a equipe poderia ter ficado com os três pontos. Ele também elogiou a presença e o apoio da torcida alvinegra.

“Clássico é sempre um jogo difícil, e no segundo tempo merecíamos sair com o resultado positivo. Por detalhes não conseguimos. É seguir trabalhando. Quero também dar parabéns à nossa torcida que compareceu e nos apoiou até o final, agradecer a eles, e seguimos bem no campeonato”, afirmou.

Vale lembrar que o torcedor alvinegro teve direito a apenas 5% da carga de ingressos disponíveis no Maracanã neste domingo. Com o resultado, o Alvinegro segue na nona colocação, agora com 12 pontos, três a menos que o Bahia, que atualmente integra o G6. A diferença para o líder Palmeiras é de 10 pontos, depois de nove rodadas disputadas até aqui.

Por fim, o Botafogo joga com o Capital (DF), na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha. Pelo Campeonato Brasileiro, o time de General Severiano visita o Santos, no dia primeiro de junho, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

