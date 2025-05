Flamengo x Botafogo: clássico tem confusão em plataforma de estação de trem

Em campo, Flamengo e Botafogo ficaram no 0 a 0, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo cordial e sem grandes problemas. No entanto, fora das quatro linhas, algumas confusões aconteceram pelo Rio de Janeiro. Uma delas foi na estação ferroviária Engenho de Dentro.

A assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais militares da Força de Escolta, que estavam na estação ferroviária, flagraram torcedores do Flamengo lançando artefatos explosivos (fogos de artifício) em direção a outros torcedores e aos policiais que se encontravam na plataforma.

Ainda segundo a PM, o foco foi em conter tais ações e coibir a utilização de equipamentos não letais. Nesse sentido, um vídeo que circula em redes sociais mostra o momento em que os PMs abordam os torcedores com sprays de pimenta após os fogos.

De acordo com a Segundo a Supervia, por volta das 14h, a concessionária precisou acionar as forças policiais para conter um tumulto entre torcedores na estação Olímpica do Engenho de Dentro. Não há informação sobre feridos, nem presos. A circulação dos trens não foi afetada. A informação é do portal “g1;’,

Além disso, policiais do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) conduziram um grupo de aproximadamente 40 integrantes de torcida organizada para prestar esclarecimentos.

Dessa forma, o tumulto teve início na Rua Arthur Menezes com São Francisco Xavier, nas proximidades do estádio. Nele, os membros da corporação encontraram artefatos explosivos, pedras, garrafas e socos-ingleses. Assim, a apreensão dos tais objetos aconteceu na Rua Eurico Rabelo.

No segundo tempo, a partida ficou paralisada por dois minutos e vinte segundos por causa dos efeitos do spray de pimenta. Dentro do estádio, jogadores e comissão técnica se sentiram incomodados com o cheiro, que possivelmente veio do lado de fora do Maracanã.

Nota da Polícia Militar na íntegra

