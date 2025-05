Decisivo para o Internacional, Ricardo Mathias lamenta empate no Beira-Rio

O Internacional recebeu o Mirassol neste domingo (18), no Beira-Rio, e contou com a estrela de Ricardo Mathias. Com um belo passe de Vitão, ele marcou o gol que evitou a derrota em casa, pela nona rodada do Brasileirão. A cria da base já havia balançado as redes na Libertadores e agora repetiu a dose.

Ricardo Mathias, aliás, contente por ajudar o time, mas comentou sobre a dificuldade do confronto contra o Mirassol.

O JOGO: Internacional desperdiça chances e somente empata com o Mirassol em casa

“Estou muito feliz pelos gols, mas o jogo foi muito difícil. Sabíamos que o Mirassol era uma equipe difícil. Tivemos oportunidades, mas não conseguimos matar o jogo”, disse o atacante, que marcou o gol de empate do Inter, ao final da partida.

Agora, o atacante deve manter a sequência no time titular e atuar contra o Maracanã, na terceira fase da Copa do Brasil. O confronto será na próxima quinta-feira (22), em Santa Catarina. O Colorado soma a vantagem de 1 a 0, após vencer por esse placar em casa. Um empate garante a vaga nas oitavas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.