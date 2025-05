Hulk pistola com Kaio Jorge após empate do Atlético com o Cruzeiro

Hulk disputa a bola com Lucas Silva durante o emoate em 0 a 0 com o Cruzeiro - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Hulk ficou muito irritado com o atacante Kaio Jorge ao saber que o jogador do Cruzeiro afirmou que a Raposa “massacrou” o Atlético no clássico deste domingo, no Mineirão. Apesar do empate por 0 a 0, o time cruzeirense teve muito volume de jogo: 55% de posse de bola, 22 a 7 em finalizações e 15 a 1 em escanteios.

“Tem jogador que veste uma camisa e quer virar personagem. O cara dizer que foi superior, tudo bem. Mas ‘massacrar’ é muito forte. Futebol é assim — nem sempre o melhor vence. Contra o Grêmio, nós massacramos e perdemos por 2 a 0”, comentou Hulk.

Hulk e o pouco descanso

O atacante também ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo Atlético, que segue com muitos desfalques e sem tempo adequado para treinar. Segundo ele, mal terminou o jogo de alta intensidade contra o Cruzeiro e o foco já precisa se voltar para o duelo do meio da semana pela Copa do Brasil, contra o Maringá, nesta quarta-feira (a ida terminou em 2 a 2).

“O calendário está apertado: dois dias para viajar, no terceiro já é preciso se preparar para o próximo jogo”, concluiu.

Com este empate, o Atlético foi aos 13 pontos e ocupa a nona colocação. Já o Cruzeiro tem 17 pontos e está em terceiro lugar. Após o jogo contra o Maringá, pela Copa do Brasil, o Galo enfrentará o Corinthians, na Arena MRV, no próximo domingo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.