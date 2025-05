Cuca vê empate com o Galo de muito bom tamanho

Cuca disse que o empate do Atlético com o Cruzeiro, 0 a 0, no Mineirão, neste domingo, por todas as dificuldades que o time passou, ficou de muito bom tamanho.

“Conquistamos um ponto importante em meio a muitas adversidades. Era um ambiente preparado para uma vitória do Cruzeiro, mas ela não aconteceu. Eles foram melhores no primeiro tempo, mas no segundo soubemos competir”, disse, para completar:

“Perdemos jogadores importantes durante a partida, a dupla de zaga estava amarelada e havia um risco enorme de expulsão. No geral, o empate foi um bom resultado. Não tivemos um desempenho ideal, mas saímos com um ponto e temos de saborear isso.”

Cuca: ‘É clássico, mas não era decisivo’

Cuca disse que o Cruzeiro estava descansado, pois o time principal ficou uma semana parado (entraram reservas pela Sula, já que a Raposa estava eliminada), enquanto o Galo teve de fazer um jogo decisivo no meio da semana. Mas que, embora um clássico sempre seja importante, este não era um jogo que valia a vida para as equipes.

“Cada jogo tem uma história. Esse jogo não era um clássico decisivo. Valia pela rivalidade, que motiva todo mundo, mas era um jogo de pontos corridos no início da competição. E o Cruzeiro tinha favoritismo. E nós, dentro da dificuldade pelo desgaste, excesso de jogos, muitos desfalques… e mesmo assim saímos com um bom resultado”, disse, para completar, dizendo que no returno a pressão será na Arena MRV.

“No segundo turno será outro jogo. Teremos 40 mil a nosso favor e uma outra proposta.”

