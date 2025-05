Jardim se surpreende com a estratégia defensiva do Galo contra o Cruzeiro

Cruzeiro domina mas não fura o bloqueio do Galo, No fim do jogo Jardim disse que se surpreendeu com a retaranca do rival - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O treinador Leonardo Jardim criticou a postura do Atlético com o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, neste domingo, 18/5, pelo Brasileirão. Para o comandante português, foi surpreendente o jogo do Galo, muito retraído, mesmo jogando um clássico. Ele disse que não estava acostumado a ver que, num dérbi diante do arquirrival, um time fosse tão defensivo.

“Fiquei admirado como, em um dérbi, num clássico dessa natureza, o nosso adversário não buscou o jogo, procurou só o contra-ataque. Com isso, o Cruzeiro foi quem assumiu a responsabilidade da partida. Um dérbi normalmente é um jogo equilibrado. Hoje vi este dérbi com uma equipe dominante e a outra travando o jogo com faltas. E isso partindo de um time que foi campeão brasileiro e sul-americano. Mas respeito a estratégia. Quem sou eu para dar opinião sobre a estrategia do adversário”.

Jardim disse que o time merecia vencer, pois pressionou muito. Mas infelizmente não conseguiu sucesso:

“Valorizo o comportamento.Pois é isso que espero do time: intensidade e busca pela vitória. Queremos estar entre os melhores. Esse é o projeto, mesmo que a gente esteja começando um trabalho quase do zero.

Jardim fala sobre Gabigol

Sobre o fato de somente colocar Gabigol aos 39 da etapa final, Jardim fez esta análise.

“Poderia ter colocado o Gabriel mais cedo. Mas o ataque estava bem. Por isso, apenas nos minutos finais arrisquei com dois homens de frente. Afinal, a equipe fica mais agressiva e com melhor pegada. Gabigol é um profissional excelente, um jogador de grupo, mas só podem jogar 11”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.