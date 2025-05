Internacional x Palmeiras (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Palmeiras medem forças, nesta segunda-feira (19), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Sesc Protásio Alves - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

Internacional e Palmeiras medem forças, nesta segunda-feira (19), às 20h, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O confronto é visto como essencial para as duas equipes com o intuito de carimbar a classificação para as quartas de final do torneio. Isso porque restam somente cinco jogos para a conclusão desta primeira fase da competição.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do SporTV, na TV fechada.

Como chega o Internacional

As Gurias do Inter estão em uma fase invicta de quatro jogos, sendo duas vitórias e dois empates. Em seu último compromisso, aliás, o Juventude saiu na frente no clássico, mas depois as Coloradas deixaram tudo igual no placar. Assim, alcançaram os dez pontos e se encontram na 12ª colocação do Brasileirão Feminino. Desta forma, o Internacional irá se mobilizar para engatar uma sequência de resultados positivos nos próximos cinco jogos da primeira fase da competição e entrar no G8. O técnico Mauricio Salgado precisará encontrar soluções pela indefinição das presenças da meia-campista Rafa Mineira.

Caso ela não tenha condições de atuar, há uma dúvida sobre o posicionamento de Katrine. Se a defensora substituir Rafa Mineira no meio de campo, Eskerdinha ganhará a sua vaga. As atacantes Julieta Morales e Myka também não tem presença garantida. A dupla e Rafa Mineira não participaram dos treinos na última semana. Se as duas peças do setor ofensivo não estiverem aptas, darão lugar a Clara Güell e Paola Pereira, respectivamente.

Como chega o Palmeiras

As Palestrinas também estão embaladas com três vitórias consecutivas. A propósito, no compromisso anterior desta sequência, o Palmeiras construiu uma vitória por 4 a 2 no 3B da Amazônia, em casa, no último sábado (10). Desta forma, a equipe paulista foi para a terceira colocação, ao atingir os 20 pontos.

De forma simultânea, o Alviverde divide a atenção com o Campeonato Paulista. Inclusive, este foi seu último embate, com um triunfo sobre a Ferroviária por 1 a 0, adversário que também está no G8 do Brasileirão Feminino. A técnica Camila Orlando precisa definir somente uma disputa em aberto no time titular. No caso entre Stefanie e Greicy no setor criativo.

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 19/05/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Mayara; Capelinha, Fefa Lacoste, Bruna Benites, Katrine (Eskerdinha); Jordana, Marzia, Rafa Mineira (Katrine); Myka (Paola Pereira); Belén Aquino e Julieta Morales (Clara Güell). Técnico: Maurício Salgado.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Ingryd, Fê Palermo e Pati Maldaner; Andressinha, Yoreli Rincón, Rhay Coutinho e Ana Júlia; Tainá Maranhão, Stefanie (Greicy) e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Árbitro: Cassia Franca de Souza (DF)

Auxiliares: Ariela Duarte da Silveira (RS) e Cassio Pires Dornelles (RS)

