Zubeldía define ‘lista de cobradores de pênaltis’ no São Paulo com três nomes

O São Paulo espantou um fantasma no último sábado (17/5), durante a vitória em cima do Grêmio por 2 a 1, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Tricolor garantiu um triunfo com um gol de pênalti de André Silva. Contudo, a cobrança na marca da cal vinha sendo uma grande dor de cabeça para Luis Zubeldía.

Isso porque o São Paulo já havia perdido dois pênaltis neste Campeonato Brasileiro. Contra o Sport, Calleri bateu e isolou. Já contra o Fortaleza, Ferreirinha foi para a cobrança e parou no goleiro João Ricardo. Contra o Grêmio, o responsável foi André Silva, que enfim converteu para o Tricolor. Assim, Zubeldía definiu uma lista de batedores na equipe após os erros.

De acordo com o treinador, durante este período de lesões, André Silva é o batedor oficial, já que ele gosta que o centroavante vá para a marca da cal. Na lista de sucessão ainda estão Luciano e Oscar.

“Eu gosto que os pênaltis batam o centroavante, ou, neste caso, um meia-atacante. Ou o executor da bola parada. O especialista, nesse caso o Oscar. O atacante, ou um atacante que tem gol, o Lucas Moura. Ou o 10. Sempre gostei disso. Então, a responsabilidade era primeiro do André, depois do Oscar ou do Luciano para bater. Mas hoje o Luciano eu não considerava tanto porque o goleiro conhece ele. Então, não queria muito essa situação. Mas qualquer dos três poderia chutar”, disse Zubeldía.

Assim, André Silva deve seguir como batedor oficial nas próximas rodadas. A dúvida fica sobre se o centroavante será mantido na função quando outros jogadores retornarem do departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.