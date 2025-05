Neymar inicia semana decisiva para voltar a reforçar o Santos

O Santos inicia a semana com a expectativa de ver seu principal jogador novamente em campo. Afinal, o Peixe espera ter Neymar na próxima quinta-feira (22/5), contra o CRB, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O clube espera que o camisa 10 fique ao menos no banco de reservas como opção para Cleber Xavier.

O primeiro passo será dado nesta segunda-feira (19/5), quando Neymar passará a integrar as atividades com o restante do grupo. Ele vem evoluindo bem nos trabalhos e nas sessões de fisioterapia, podendo ficar à disposição para quinta sem correr riscos. Contudo, a intenção é colocar o atacante novamente em campo em um ”cenário sem riscos”. O Santos empatou com o CRB em 1 a 1, na Vila Belmiro e precisa vencer para avançar na Copa do Brasil.

“Perdemos alguns jogadores e ganhamos outros por lesão. Neymar volta para os treinos segunda-feira com o grupo. Até quinta, teremos uma definição melhor, sendo o jogo decisivo, na casa do rival. Temos condições de chegar lá e vencer. Vamos passo a passo”, disse Cleber Xavier.

A expectativa é que Neymar tenha condições de atuar por até 45 minutos. O jogador não atua desde o mês passado, quando sofreu uma nova lesão na coxa esquerda. Desde então ele vem tratando a contusão com os médicos do Santos e fazendo trabalhos em dois períodos no CT Rei Pelé.

Um bom retorno também pode influenciar em uma convocação na Seleção Brasileira. Afinal, o craque está na lista de pré-convocados por Carlo Ancelotti e pode estar com a Amarelinha na próxima Data-Fifa.

