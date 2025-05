Palmeiras monta planejamento para ter Paulinho 100% no Mundial

Pela segunda partida consecutiva, o atacante Paulinho sequer esteve no banco de reservas no jogo do Palmeiras. O jogador, que teve sua primeira oportunidade no time titular no clássico contra o São Paulo, não foi relacionado para os duelos contra o Bolívar, pela Libertadores e RB Bragantino, pelo Brasileirão. Contudo, a justificativa do Verdão é simples. O clube quer contar com seu atacante 100% no Super Mundial de Clubes.

Por conta disso, as comissões médica e técnica têm adotado muita cautela com qualquer passo que dão neste retorno ao gramado de Paulinho. O atacante passou por uma cirurgia na canela e o Verdão se mantém receoso para evitar uma nova lesão.

“Estamos trabalhando para ele estar no melhor no Mundial. Ele teve uma lesão grave, estamos desde o começo do ano a fazer essa gestão. Melhorar a parte física. Contra o São Paulo, ele jogou mais na temporada e temos um cronograma e sabíamos que levaria um tempo por conta desse rotina. Não extrapolamos em nada. Está tudo dentro do que esperávamos, e Deus queira que quinta-feira ele esteja entre nós para ajudar”, disse João Martins, após o jogo contra o RB Bragantino.

Desde que chegou na Academia de Futebol, Paulinho disputou sete partidas com a camisa do Palmeiras e ainda não marcou gol ou deu assistência. Contudo, ele começou a ganhar mais minutos nas partidas. Assim, a expectativa é que ele volte a atuar contra o Ceará, na próxima quarta-feira (21/5), contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

