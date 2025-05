Edição especial do leilão beneficente de Neymar entra em conflito de agenda com a CBF - (crédito: Foto: Divulgação/NJR site)

A edição especial de dez anos do tradicional leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. acontecerá em uma data curiosa neste ano, no Mercado Pago Hall — centro de eventos da Arena Pacaembu, em São Paulo. Isso porque a iniciativa está marcada para o dia 10 de junho, ou seja, na mesma terça-feira em que a Seleção Brasileira encara o Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026.

O nome do astro santista figura na pré-lista de atletas selecionados por Carlo Ancelotti, mas sua convocação ainda passa por condições incertas. Já a presença do camisa 10 no leilão costuma ser sempre garantida, e o evento, como de praxe, está marcado para o período noturno. Bem como o jogo, aliás. Brasil e Paraguai se enfrentam às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias.

Apesar do conflito de agendas, a equipe do Instituto já se precaveu e não cogita alterar a data do leilão. Isso porque o planejamento prevê alternativas para conciliar os compromissos, inclusive com a possibilidade de participação remota do camisa 10 no embate — caso seja convocado, evidentemente.

Leilão promete arrecadação recorde

Restrito a convidados e patrocinadores, o leilão deste ano traçou metas ousadas capazes de fazerem jus à marca de uma década. A organização estima superar os R$ 21 milhões arrecadados em 2024 para uma quantia superior aos R$ 30 milhões. Sendo assim, reuniu itens de alto valor simbólico e comercial para o evento.

A camisa usada por Neymar em sua reestreia pelo Santos, devidamente autografada;

Um jantar exclusivo com o jogador e outros convidados;

Relógios personalizados da marca NJR;

Pacotes para acompanhar partidas da Seleção Brasileira;

Obras de arte inéditas;

Experiências internacionais.

Participações de celebridades

A noite deve contar com a presença de personalidades de diversas áreas, incluindo figuras do esporte e do entretenimento. Embora a lista completa ainda esteja sob sigilo, nomes como Denilson e Charles do Bronx já aparecem em materiais promocionais do evento.

“Estamos muito felizes em anunciar a quinta edição do leilão em comemoração aos 10 anos do Instituto Projeto Neymar Jr. Será um evento muito especial, uma noite maravilhosa”, afirmou o craque em vídeo publicado nas redes sociais.

Neymar extracampo e desempenho esportivo

O camisa 10 está fora de embate desde a vitória do Santos sobre o Atlético-MG, no dia 16 de abril, ainda pela quarta rodada do Brasileirão. Afastado das atividades devido à nova lesão, o craque soma apenas nove partidas e três gols na temporada. O Peixe, vale frisar, figura atualmente na zona de rebaixamento do torneio, na penúltima colocação.

Ainda assim, o atleta demonstra engajamento fora das quatro linhas, mantendo ativo seu vínculo com causas sociais. Na noite do último domingo (18), por exemplo, celebrou o título da Furia na Kings League Brazil, no Allianz Parque. O astro ainda tem participado ativamente do planejamento para quinta edição do leilão beneficente.

