Fragilidade defensiva nos últimos minutos passa a causar apreensão no Grêmio

A derrota do Grêmio, de virada, por 2 a 1 para o São Paulo, no último sábado (17), fez a equipe gaúcha chegar aos dez gols sofridos sob o comando de Mano Menezes. Assim, se torna evidente que o técnico ainda encontra dificuldade para corrigir a fragilidade defensiva. O principal ponto de preocupação da comissão técnica são os gols sofridos na reta final das partidas.

Isso porque dos dez gols que a equipe levou nos oito jogos da era Mano Menezes, oito saíram na etapa complementar. A propósito, cinco deles ocorreram restando cinco minutos para o fim do tempo regulamentar. Neste último compromisso, o revés para o São Paulo, o Imortal sofreu um gol de pênalti aos 40 minutos da segunda etapa, que carimbou a virada dos donos da casa.

Outro duelo também pelo Campeonato Brasileiro que o Tricolor Gaúcho sofreu gol nos minutos finais foi contra o Bragantino. Na ocasião, a partida terminou em empate. Levando em consideração os gols na reta final dos seus compromissos no Brasileirão, o cenário já custou quatro pontos ao Grêmio. Vale ressaltar que no atual cenário, o time gaúcho se encontra na zona de rebaixamento, mais especificamente na 17ª colocação, com nove pontos.

Grêmio deixou de construir cenários favoráveis em outros torneios

O enredo se estendeu para a Copa do Brasil e Sul-Americana. O Imortal tinha vantagem no placar sobre o Godoy Cruz, na estreia de Mano Menezes no comando. Posteriormente, o adversário argentino conseguiu chegar ao empate aos 41 minutos do segundo tempo. Assim, o Tricolor Gaúcho deixou escapar a oportunidade em sair vitorioso em confronto direto e assumir provisoriamente a liderança do Grupo D na Sul-Americana. Atualmente, na segunda colocação, o Grêmio até avança na competição, mas para uma fase eliminatória, que antecede as oitavas de final. Inclusive, caso se confirme essa vaga, enfrentará um oponente na teoria mais qualificado, já que disputará a Sul-Americana depois de eliminação na Libertadores.

O roteiro foi o mesmo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o CSA, em Maceió. O Tricolor Gaúcho vencia até 41 minutos do segundo tempo. Contudo, em um intervalo de seis minutos, o time alagoano empatou e virou a partida. Com isso, na partida que definirá a vaga para as oitavas de final do campeonato, o Grêmio será obrigado a vencer para garantir a classificação. Deste modo, talvez seja necessário utilizar seus principais jogadores e causar um desgaste físico a mais.

No caso, em meio a uma maratona exaustiva de compromissos em um curto intervalo de tempo antes da paralisação da temporada para o novo Mundial de Clubes. A partida de volta entre o Imortal e o CSA ocorrerá, nesta terça-feira (20), às 21h30, na Arena. Internamente, se considera que o Tricolor Gaúcho inicia as partidas atento e compacto defensivamente. Com isso, a missão da comissão técnica será manter o time consistente durante todo embate e não apenas na primeira etapa.

