Jornal espanhol repercute 'retornos ilustres' em pré-lista de Ancelotti na Seleção

A divulgação antecipada da primeira pré-lista de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira se tornou um dos temas centrais da mídia espanhola. O tradicional ‘Marca’, por exemplo, chamou atenção para dois pontos principais da relação preliminar de convocados, composta por cerca de 50 nomes: os retornos de Neymar e Oscar, além da possível estreia de Igor Paixão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O jornal debruçou na expectativa criada em torno da presença de nomes como Neymar e Oscar — tratado pela reportagem como “retornos ilustres”. O astro santista é baixa na Seleção desde a grave lesão no joelho, em outubro de 2023. Já o meia do São Paulo reaparece depois de oito anos no cenário canarinho.

O veículo destacou ainda que, salvo contratempos, nomes como Vini Jr., Rodrygo, Endrick e Raphinha estão garantidos no time do italiano. A imprensa estrangeira também tem abordado muito sobre o simbolismo do início do ciclo de Carlo Ancelotti no Brasil.

Outro ponto de atenção: Flamengo

A intensa presença de atletas rubro-negros também ganhou destaque na reportagem do ‘Marca’. O jornal abordou o ”número chamativo” de jogadores do Flamengo e os citou: Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro. O atacante tem chances de retornar à Canarinho após a lesão de setembro de 2024.

Ancelotti mira em novidade

Um nome em específico também chamou atenção do jornal: Igor Paixão. Sem histórico na Seleção, o atacante do Feyenoord teve a excelente fase reconhecida ao figurar na pré-lista. Com 18 gols e 19 assistências, o jogador vive a expectativa de se tornar opção diante do possível indicativo de renovação do elenco.

Formalidade e datas confirmadas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou a pré-lista aos clubes brasileiros no sábado (18), respeitando o prazo determinado pela FIFA — 15 dias antes da apresentação oficial dos atletas. A convocação final com os 23 nomes acontece na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, no Rio de Janeiro, durante a apresentação oficial de Ancelotti como novo técnico.

Os jogadores se apresentarão em São Paulo, no CT Dr. Joaquim Grava, no dia 02 de junho, para iniciar os treinamentos visando os compromissos pelas Eliminatórias. Os primeiros desafios da nova comissão técnica serão contra o Equador, em Guayaquil (05 de junho) e contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo (10 de junho).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.