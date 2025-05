Valencia protesta contra divulgação de documentário sobre Vini Jr em streaming

O documentário sobre Vini Jr, ‘Baila Vini’, que já está disponível na Netflix, desde o dia 15 de maio, causou a insatisfação do Valencia. Isso porque o clube se posicionou através de um comunicado em suas redes sociais, nesta segunda-feira (19), e pediu retificação da produtora mundial. Isso porque a produção da plataforma de streaming expõe os atos racistas que o atacante brasileiro sofreu durante o duelo entre Real Madrid e o oponente no Mestalla, pelo Campeonato Espanhol da temporada 22/23.

Assim, o Valencia pediu uma retratação imediata da Netflix. Isso porque o clube argumenta que sua torcida tenha sido autora de injúrias raciais.

Diante da injustiça e das falsidades cometidas contra os torcedores do Valencia CF, o Clube exigiu por escrito uma retificação imediata da produtora do documentário sobre o ocorrido no Mestalla e que não corresponde à realidade. A verdade e o respeito pelos nossos fãs devem prevalecer. O Valencia CF reserva-se o direito de tomar medidas legais

???? Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

Na verdade, o documentário narra a trajetória de Vini Jr desde o início de sua trajetória pelo Flamengo. Inclusive, a produção conta com mais de 305 horas de gravação e se notabiliza por entrevistas com pessoas que tiveram influência para a vitoriosa trajetória do camisa 7 do Real Madrid. Entre eles, depoimentos de familiares, antigos técnicos e até outros jogadores. Ao todo, a Netflix entrevistou 58 personagens. A equipe responsável pela gravação também seguiu o brasileiro em sua rotina como atleta dos Merengues. Tanto que o acompanhou em viagens por sete países diferentes durante a produção do documentário. No caso, Brasil, Catar, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra e Marrocos. O planejamento era registrar alguns momentos dos bastidores do convívio do atacante.

Detalhes do documentário sobre a vida de Vini Jr

O documentário, dirigido por Andrucha Waddington, aposta em uma abordagem íntima, sem perder o foco nas conquistas profissionais. Nota-se pelo trailer, divulgado nesta terça-feira, cenas que retratam desde os treinos de base à rotina atual de alto rendimento. Entre os registros, falas do jogador ao fundo.

“Acho importante mostrar que a luta contra o racismo não é só minha. Ela representa muitos que ainda não têm voz”, afirma em dado momento.

A obra contará com outros nomes simbólicos do futebol, como, por exemplo, os de Neymar, Carlo Ancelotti, Ronaldo, Benzema e Roberto Carlos. Companheiros do Real Madrid também marcarão presença na produção, com relatos que contextualizam a evolução técnica e pessoal do astro.

O documentário não se limita à exibição de gols e conquistas. O enredo mergulha no cotidiano do jogador, revelando hábitos, treinos e estratégias para manter o alto nível competitivo. A obra, segundo elaborado, busca valorizar não apenas o craque em campo, mas também o ser humano que enfrenta desafios fora das quatro linhas.

A narrativa reforça a força de um garoto que superou a desigualdade para ocupar uma posição de protagonismo global. A estreia, aliás, ocorre em meio à crescente projeção internacional do atleta — cada dia mais consolidado como uma das vozes mais atuantes contra o preconceito racial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.