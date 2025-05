Auxiliar de Jardim detona Atlético nas redes: ‘Cruzeiro não tem rival em Minas’

Um dos auxiliares do técnico Leonardo Jardim detonou o Atlético pela postura reativa no empate com o Cruzeiro no último domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. Chefe da análise de desempenho da Raposa, Diogo Dias fez críticas nas redes sociais à performance da equipe de Cuca no clássico disputado no Mineirão.

“O Cruzeiro não tem rival em Minas Gerais. Hoje, tive a confirmação que precisava. Jamais permitirei alguém falar que o Atlético é rival. Equipe que joga um clássico como o AMG (Atlético-MG) jogou hoje jamais se pode considerar rival de uma equipe grande. O Cruzeiro é um gigante incontestável”, escreveu em postagem no Instagram.

“Os outros são apenas equipes do mesmo estado, que lutam por objetivos inferiores, condizentes ao tamanho do clube. Obrigado a todos (os torcedores), foram extraordinários hoje. Parabéns aos jogadores. Orgulho de vocês. O trabalho continua”, concluiu .

O Cruzeiro teve maior volume de jogo do que o rival no Mineirão. Mas, apesar da maior posse de bola, criação de chances e finalizações a gol, o time celeste não transformou a superioridade em vantagem no placar. O Galo, por sua vez, sentiu os desfalques e ainda precisou recorrer a mais de uma substituição em decorrência de provblemas físicos. Foram os casos, portanto, do lateral Guilherme Arana e do meia Gabriel.

Enquanto o Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 17 pontos, cinco a menos do que o líder Palmeiras, o Atlético caiu para nono lugar com 13 pontos, quatro a menos do que o Red Bull Bragantino, que fecha o G4.

