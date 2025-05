Flamengo volta a se preocupar com vazamento de informações

Filipe Luís e José Boto antes de treino do Flamengo no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo volta a sofrer com vazamento de informações e começa a se preocupar novamente. Desde a sua chegada, o diretor de futebol, José Boto, buscou “blindar” as atividades e permitiu somente profissionais essenciais para frequentar o treinos no Ninho do Urubu. No entanto, nas últimas semanas, as escalações do time vazaram na imprensa, o que gerou insatisfação interna.

Técnico da equipe, Filipe Luís não escondeu o descontentamento com a situação após o empate por 0 a 0 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

“Não controlamos tudo, às vezes as escalações vazam. Não vinha vazando, mas não controlo quem pega o celular e manda mensagem, isso é do futebol. Claro que me prejudica, é ruim que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo. Que essa pessoa coloque a cabeça no travesseiro e não consiga dormir”, disse Filipe Luís.

O Flamengo adotou diversas medidas para tentar “blindar o CT” . A principal delas foi colocar seguranças nos corredores de acesso aos campos do centro de treinamento Ninho do Urubu para evitar que pessoas acessassem o local do treino.

Contudo, recentemente, as escalações voltaram a vazar. Além disso, a contratação do ex-zagueiro Rodrigo Caio como auxiliar-técnico também foi outro assunto que acabou saindo na imprensa antes do comunicado oficial do Rubro-Negro. Diante disso, o diretor José Boto busca reforçar as medidas para tentar evitar ao máximo o vazamento de informações antes do tempo.

Por fim, o Flamengo faz duas atividades antes da partida pela Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time pode até empatar que se classifica para próxima fase da competição.

